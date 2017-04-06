Первый в этом году карантин по бешенству объявлен на юго-востоке столицы

23 ноября 2016 г. Бешеный кот покусал семь человек в районе Отрадное

Хозяева отдыхали с котом за городом и вернулись домой в середине октября. Через несколько недель животное стало вести себя агрессивно и было отправлено на лечение, однако спасти его не удалось. В районе объявлен карантин.