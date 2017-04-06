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Первый в этом году карантин по бешенству объявлен на юго-востоке столицы
12 апреля 2017 г. | Время публикации 12:47 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Животные  
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© РИА Новости / Кирилл Брага
На юго-востоке Москвы объявлен первый в этом году карантин. Карантинный режим объявлен с 11 апреля в связи с заболеванием домашнего животного в районе Некрасовка. Как сообщил "Интерфаксу" представитель городской администрации, случай заболевания домашнего животного был обнаружен 8 апреля.

Столичный комитет ветеринарии уточняет, что бешенство подтвердилось у кота, которому хозяева не делали прививку. Карантин будет действовать до 9 июня. В Некрасовке запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы района.

В 2016 году карантин по бешенству объявлялся в столице 11 раз. В основном бешенство возникает в районах, расположенных за МКАД, так как кольцевая дорога препятствует миграции в город диких животных, которые могут стать источником инфекции.
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