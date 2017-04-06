Первый в этом году карантин по бешенству объявлен на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы объявлен первый в этом году карантин. Карантинный режим объявлен с 11 апреля в связи с заболеванием домашнего животного в районе Некрасовка. Как сообщил "Интерфаксу"
представитель городской администрации, случай заболевания домашнего животного был обнаружен 8 апреля.
Столичный комитет ветеринарии уточняет
, что бешенство подтвердилось у кота, которому хозяева не делали прививку. Карантин будет действовать до 9 июня. В Некрасовке запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы района.
В 2016 году карантин по бешенству объявлялся в столице 11 раз. В основном бешенство возникает в районах, расположенных за МКАД, так как кольцевая дорога препятствует миграции в город диких животных, которые могут стать источником инфекции.