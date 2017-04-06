]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
апреля
pda
Поиск
Архив

Арт-теплоход "Валерий Брюсов" потребовали убрать с Крымской набережной
12 апреля 2017 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 16:44
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Транспортная прокуратура потребовала убрать теплоход "Валерий Брюсов" с Крымской набережной. Как сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проверка теплохода "Валерий Брюсов" выявила, что судно работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования, что противоречит п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса РФ. Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав собственника судна - ОАО "Московский туристический флот" - освободить Крымскую набережную. Кроме того, ОАО "Московский туристический флот" и его гендиректор были оштрафованы на 50 тысяч и 10 тысяч рублей по ст. 7.6 КоАП РФ ("Пользование водным объектом в отсутствие документов"). Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Трехпалубный речной пассажирский теплоход "Валерий Брюсов", построенный в 1985 году на верфи в Австрии, в 1990-х годах эксплуатировался в качестве плавучей гостиницы и ресторана на Москва-реке, а с 2014 года стал первым в мире арт-центром на воде - с магазинами, лекторием, кинозалом, собственной культурной программой и творческими студиями. Он располагается возле здания Третьяковской галереи на Крымском валу. Проект временно закрылся одновременно с проведением плановых проверок дебаркадеров на Москве-реке осенью 2014 года, но возобновил работу летом 2015 года.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Корабль "Брюсов", закрытый осенью прошлого года, возобновит работу в мае
16 мая 2015 г.
Корабль "Брюсов", закрытый осенью прошлого года, возобновит работу в мае
Проект "Корабль "Брюсов", открытый летом прошлого года на борту теплохода "Валерий Брюсов" и закрытый спустя несколько месяцев, возобновит свою работу в конце мая 2015 года.
25 сентября 2014 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.04.2017   22:20
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 12 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>