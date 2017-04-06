Арт-теплоход "Валерий Брюсов" потребовали убрать с Крымской набережной

16 мая 2015 г. Корабль "Брюсов", закрытый осенью прошлого года, возобновит работу в мае

Проект "Корабль "Брюсов", открытый летом прошлого года на борту теплохода "Валерий Брюсов" и закрытый спустя несколько месяцев, возобновит свою работу в конце мая 2015 года.