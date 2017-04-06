Арт-теплоход "Валерий Брюсов" потребовали убрать с Крымской набережной

Транспортная прокуратура потребовала убрать теплоход "Валерий Брюсов" с Крымской набережной. Как сообщается на сайте
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проверка теплохода "Валерий Брюсов" выявила, что судно работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования, что противоречит п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса РФ.
Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав собственника судна - ОАО "Московский туристический флот" - освободить Крымскую набережную. Кроме того, ОАО "Московский туристический флот" и его гендиректор были оштрафованы на 50 тысяч и 10 тысяч рублей по ст. 7.6 КоАП РФ ("Пользование водным объектом в отсутствие документов"). Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Трехпалубный речной пассажирский теплоход "Валерий Брюсов", построенный в 1985 году на верфи в Австрии, в 1990-х годах эксплуатировался в качестве плавучей гостиницы и ресторана на Москва-реке, а с 2014 года стал первым в мире арт-центром на воде - с магазинами, лекторием, кинозалом, собственной культурной программой и творческими студиями. Он располагается возле здания Третьяковской галереи на Крымском валу. Проект временно закрылся одновременно с проведением плановых проверок дебаркадеров
на Москве-реке осенью 2014 года, но возобновил работу
летом 2015 года.