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Автоледи разогнала Mercedes на МКАД до 320 километров в час
12 апреля 2017 г. | Время публикации 08:51 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
В интернете появился ролик, на котором видно, как девушка за рулем автомобиля Mercedes AMG превысила скоростной режим практически на 200 километров в час. Видео появилось накануне в Instagram. Многие пользователи интернета раскритиковали девушку за рулем, назвав ее "мажоркой" и "новой Багдасарян", в то время как другие усомнились в рекорде.

"На 280км/ч мимо машины пролетают, как мухи, а тут еле идёт поток. Фуры и столбы освещения на такой скорости должны мелькать мгновенно!!!!!", - пишет пользователь mister_ricco. Еще один пользователь отмечает, что рука на руле "далеко не бабская".

Подобные инциденты в столице не новость. В начале марта в СМИ появился ролик, где 20-летний представитель "золотой молодежи" едет на Ferrari со скоростью 238 километров в час по столичным дорогам. Молодой человек уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако не видит ничего противозаконного в своих действиях, заявляя, что "просто катался".

Еще один "мажор" пронесся мимо пробки на Болотной площади, а в середине месяца ДТП едва не устроили друзья участников громкого дела о погоне за Gelandewagen. Многочисленные выходки такого рода привлекли внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего отправлять стритрейсеров в ссылку.
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