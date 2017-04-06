ВЦИОМ насчитал 35 процентов жителей столицы, готовых переехать в Новую Москву Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Сюжет: Снос московских хрущевок Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федеров на пресс-конференции в ТАСС заявил, что о готовности переехать в Новую Москву якобы заявляли "экономически активные жители города, до 45 лет, с высокой покупательской способностью". По его словам, положительный ответ давали, как правило, молодые семьи с детьми. При этом наибольшую готовность к переезду в Новую Москву проявляли жители расположенных рядом округов - Западного, Юго-Западного и Южного. Он также заверил, что участники опроса считают Новую Москву территорией с развитой транспортной сетью, хорошей экологией и дешевой недвижимостью.



Как там обстоит ситуация на самом деле, на днях писала газета



Идея переселения горожан в Новую Москву мэром Сергеем Собяниным не озвучивалась, но это не мешает чиновникам рангом пониже уже сейчас обсуждать возможность выплаты компенсаций для тех, кто сменит район прописки. Так, председатель комитета Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов накануне сообщил журналистам, что переезд в Новую Москву для переселенцев будет возможен, но только по их просьбе, а возмещаться разница в стоимости все равно не будет. Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в свою очередь, отметил, что "стимуляционные меры" для переселения жителей пятиэтажек в Новую Москву все-таки возможны, но говорить о них пока преждевременно. Пока столичные чиновники обещают жителям сносимых пятиэтажек новые квартиры в пределах районов проживания, на сайте Министерства строительства РФ появились результаты последнего опроса ВЦИОМ, согласно которому более трети горожан "допускают возможность переезда" на территорию Новой Москвы. Противники программы реновации жилфонда ранее неоднократно подчеркивали, что законопроект, который сегодня получил одобрение городских парламентариев, вовсе не гарантирует , что жильцов хрущевок не выселят на окраины.Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федеров на пресс-конференции в ТАСС заявил, что о готовности переехать в Новую Москву якобы заявляли "экономически активные жители города, до 45 лет, с высокой покупательской способностью". По его словам, положительный ответ давали, как правило, молодые семьи с детьми. При этом наибольшую готовность к переезду в Новую Москву проявляли жители расположенных рядом округов - Западного, Юго-Западного и Южного. Он также заверил, что участники опроса считают Новую Москву территорией с развитой транспортной сетью, хорошей экологией и дешевой недвижимостью.Как там обстоит ситуация на самом деле, на днях писала газета "Коммерсант" , сравнивая жилые районы Новой Москвы с гетто. Местные собственники живут в крохотных квартирках, играют с детьми на полиуретановых детских площадках, а обещанная "природа" видна только вдалеке из окна - где-то за стройками и болотом. "Есть районы спальные, а этот - хостельный", - пожаловалась изданию одна из местных жительниц. С дорогами там дела не лучше, добавил ее супруг: "Соседний микрорайон через нас выезжает, а там каждые полгода новые корпуса сдают. Выехал на 15 минут позже, значит, в пробках простоишь лишние час-полтора". Среди соседей - сплошь гастарбайтеры и цыгане, из инфраструктуры - только пара "алкомаркетов", работу там не найти, а мест в детских садах катастрофически не хватает, резюмирует газета.Идея переселения горожан в Новую Москву мэром Сергеем Собяниным не озвучивалась, но это не мешает чиновникам рангом пониже уже сейчас обсуждать возможность выплаты компенсаций для тех, кто сменит район прописки. Так, председатель комитета Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов накануне сообщил журналистам, что переезд в Новую Москву для переселенцев будет возможен, но только по их просьбе, а возмещаться разница в стоимости все равно не будет. Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в свою очередь, отметил, что "стимуляционные меры" для переселения жителей пятиэтажек в Новую Москву все-таки возможны, но говорить о них пока преждевременно.



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