Минувший вторник стал самым теплым с начала года

Самым теплым днем в Москве с начала года официально назван вторник, 11 апреля. Как рассказали в столичном Метеобюро
, на территории города воздух прогрелся до плюс 19,6 градуса.
"Шестого апреля
в столице на главной метеостанции города - ВДНХ - было зафиксировано плюс 19 градусов, сегодня этот показатель превзойден", - заявил представитель погодной службы. Абсолютного максимума 11 апреля достигло в 2008 году - тогда столбики термометров подскочили до 20,6 градуса тепла.
По прогнозам синоптиков, после потепления в столичный регион вновь придет небольшое похолодание. Очередная волна холодного воздуха начнет поступать в регион в среду, температура составит плюс 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов в Подмосковье. Начнутся дожди, к субботе будет не выше 3-8 градусов.