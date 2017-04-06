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Минувший вторник стал самым теплым с начала года
12 апреля 2017 г. | Время публикации 10:04 | Последние изменения 14:29
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Самым теплым днем в Москве с начала года официально назван вторник, 11 апреля. Как рассказали в столичном Метеобюро, на территории города воздух прогрелся до плюс 19,6 градуса.

"Шестого апреля в столице на главной метеостанции города - ВДНХ - было зафиксировано плюс 19 градусов, сегодня этот показатель превзойден", - заявил представитель погодной службы. Абсолютного максимума 11 апреля достигло в 2008 году - тогда столбики термометров подскочили до 20,6 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, после потепления в столичный регион вновь придет небольшое похолодание. Очередная волна холодного воздуха начнет поступать в регион в среду, температура составит плюс 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов в Подмосковье. Начнутся дожди, к субботе будет не выше 3-8 градусов.

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