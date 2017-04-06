Минувший вторник стал самым теплым с начала года

6 апреля 2017 г. Четверг стал самым теплым днем с начала года, но к концу недели похолодает

Накануне в столице было плюс 11-13 градусов, и среда стала самым теплым днем с начала года. В течение этого дня в столице наблюдался рост температуры до 15 градусов тепла. Однако с пятницы начнется похолодание.