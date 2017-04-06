Подъезд активиста - противника стройки на Живописной улице расписали угрозами убийства

Активисту Ярославу Никитенко, защищающему от застройки парк на улице Живописная, угрожают убийством. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы"
сам Никитенко, подчеркнув, что он уже написал по данному факту заявление в полицию.
"Сегодня ночью в моем подъезде появилась надпись "Заткнись или", далее изображена могильная плита, кресты, и на могильной плите написано: "Ярослав Никитенко жил в 69 квартире". То есть мне угрожают убийством в связи с моей общественной деятельностью", - сказал он, связав инцидент с распространением информации в СМИ и в соцсетях о парке на Живописной улице. "Запросили записи с камер видеонаблюдения, и, я надеюсь, скоро найдут тех, кто это делает", - заключил он.
Напомним, в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину
с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку, находящемуся по соседству со строительством. В офисе застройщика заверяли, что документы оформлены законно, а публичные слушания в данном случае не нужны, так как участок, где запланировано строительство, не входит в зону ООПТ.
На ситуацию обратили внимание и в Совете по правам человека
, а прокуратура потребовала признать дорогу к стройке самостроем. Тем не менее новые правила землепользования и застройки все еще предусматривают строительство на Живописной улице, а также в других "горячих точках"
на карте города.