Отношение москвичей к реновации жилья выяснят с помощью телефонного опроса

11 апреля 2017 г. Первые несколько лет сносить и расселять хрущевки будут только на деньги Москвы

Соавтор законопроекта о реновации московских хрущевок оценил программу сноса в 3,5 триллиона рублей, назвав эту оценку "очень оптимистичной". Привлекать инвесторов сразу не планируется, но власти ожидают, что они присоединятся.