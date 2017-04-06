Отношение москвичей к реновации жилья выяснят с помощью телефонного опроса

Отношение москвичей к программе реновации жилья выяснят с помощью телефонного опроса. Как сообщил в своем аккаунте "ВКонтакте"
мэр столицы Сергей Собянин, опрос пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая-июня.
У респондентов спросят, являются ли они собственниками квартиры, нанимателями по договору соцнайма или арендаторами, и выяснят, хотят ли они, чтобы их дом включили в программу реновации. Варианты ответов — "да", "скорее да", "скорее нет", "нет" и "мне это безразлично". Итоги опроса учтут при составлении предварительного списка домов — участников программы. Между тем в сообществе "Москвичи против сноса" в Facebook
появились посты о том, что опросы уже начались: по словам москвичей, никаких пояснений о способах учета итогов не дают, а сами опрашиваемые не уверены, что их ответ будет правильно истолкован.
По данным портала мэра столицы
, за последние годы в правительство Москвы поступило более 250 тысяч просьб включить тот или иной дом в программу реновации. Окончательное формирование программы пройдет после голосования жителей этих домов о переезде в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". А уже осенью москвичи могут получить первые предложения о переселении. Само переселение и снос могут начаться в 2018 году
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Накануне сообщалось, что предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей составляет 3,5 триллиона рублей
. На первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей, а в дальнейшем планируется привлекать инвесторов. По словам экспертов, снос хрущевок, "безусловно, обещает большие выгоды инвесторам", так как пятиэтажки расположены в востребованных и высоколиквидных районах. При этом крупным застройщикам выгодно браться только за освоение целых кварталов, а не отдельных участков. Но конкретики по программе пока нет, поэтому и об участии бизнеса говорить рано.
Общественный деятель и жительница Тимирязевского района Юлия Галямина утверждает, что список первоочередных домов под снос уже есть, но держится в секрете, чтобы местные жители не успели выступить против. Между тем в соцсетях вовсю выступают против сноса хрущевок, утверждая, что после принятия закона москвичей будут переселять туда, куда будет удобно властям, а опротестовать снос или отказаться от предложенного варианта жилья будет нельзя
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