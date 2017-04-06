В Мосгордуме назвали "провокационными" письма москвичей против сноса хрущевок

11 апреля десятки москвичей пришли к зданию Мосгордумы, чтобы передать письма с протестами против законопроекта о реновации жилья. Письма приняли, но на сегодняшнем заседании депутат "Единой России" Михаил Антонцев назвал их провокационными. Об этом сообщила в своем Twitter парламентарий Елена Шувалова.
Она также отметила, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отказался отвечать на вопрос о том, зачем нужен проект о реновации жилья. "Молчание. Ответа нет. БУКВАЛЬНО ничего не ответили. Шапошников сказал, что вопрос НЕ ПО ТЕМЕ", – пишет
Шувалова (стиль сохранен
).
Во время передачи писем в Мосгордуму в толпе были замечены провокаторы, рассказала Шувалова "Новым известиям"
. По ее словам, "мужчины спортивного телосложения <...> очевидно добивались агрессии со стороны пришедших на акцию протеста". Позже к зданию Мосгордумы пришла группа людей, выступающих за законопроект. При этом они "даже не знали, что такое реновация", а на письмах в поддержку документа не был указан адрес, сообщила депутат.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссия по градостроительству дали положительный отзыв на законопроект. Протестующих москвичей пугает, что по новому закону о реновации власти получат право сносить практически любые дома, даже крепкие "сталинки". Кроме того, чиновники не скрывают, что плотность и этажность застройки возрастет
, и называют пятиэтажки "роскошью" для столицы.
"Вчера сообщили об угрозах сноса "сталинки", благополучного дома в районе Якиманка. Сегодня – звонок с Южнопортового проезда, тоже кирпичный "сталинский" дом. <...> В других районах в списки, предлагаемые управами под снос, попадают 9-12 этажные дома", – пишет в Facebook
муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова.
В комментарии к посту она объяснила
, что доме в Южнопортовом проезде 1939 года постройки пострадал от некачественного капремонта. "Люди стали жаловаться, а им в ответ - значит, дом ветхий и подлежит сносу". Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала взять под контроль учет мнений жителей по поводу реновации жилья. При этом она сказала, что поддерживает планы властей, и отметила, что "на освободившихся местах появятся новые кварталы, отвечающие всем современным требованиям градостроительства", цитирует ТАСС.