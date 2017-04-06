В Мосгордуме назвали "провокационными" письма москвичей против сноса хрущевок

12 апреля 2017 г. Отношение москвичей к реновации жилья выяснят с помощью телефонного опроса

Предварительный опрос жителей ветхих домов будет проведен по телефону до официального голосования о переезде. Опрос пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в мае-июне. Варианты ответов: да, нет,