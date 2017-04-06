Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"

Депутаты Мосгордумы дали положительный отзыв на законопроект о реновации жилого фонда Москвы и включили в него поправки
, внесенные партией "Единая Россия". Городское отделение ЕР, в частности, предложило переселять москвичей в новые квартиры с ремонтом "под ключ", предоставлять собственникам нежилых помещений в сносимых хрущевках равнозначные помещения или 100-процентную компенсацию стоимости, а также дать нанимателям право выбора: оформить новую квартиру в собственность или продолжать соцнаем.
Положительный отзыв на законопроект утвердили 36 голосами "за" с одним голосом "против", пишет "Новая газета"
. Фракция КПРФ выступила с критикой законопроекта, но по итогам заседания поддержала его, "несмотря на необходимость дальнейшей доработки". Против выступила депутат Елена Шувалова, накануне организовавшая сбор писем москвичей против сноса хрущевок
.
По ее мнению, законопроект "сделан не для москвичей, а для строительных и банковских олигархов", его принятие "приведет к революционной ситуации в Москве". В ответ единоросс Степан Зверев призвал Шувалову "не позволять гражданам шантажировать власть: дайте мне то, что я хочу, и там, где я хочу". По словам представителей ЕР, "у людей загораются глаза" от новости, что их дом войдет в программу по сносу, и игнорировать их желания больше нельзя. Отметим, впрочем, что никаких утвержденных списков домов под снос пока не существует.
Представителям московских властей Шувалова указала на риск уплотнения Москвы и создания транспортного коллапса из-за прироста населения. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что "мы не увидим ни транспортного коллапса, ни напряжения инженерной инфраструктуры", так как дороги в столице строятся быстро. О том, что "угрозы не существует", заявил и коммунист, соавтор законопроекта о реновации Николай Гончар.
По его словам, строить 25-этажные дома на месте снесенных не будут. Это, однако, противоречит мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, который в интервью РБК
заявил, что этажность кварталов после реновации увеличивается. "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", – сказал он.
Княжевская пояснила, что кварталы будут застраиваться индивидуально. "Если рядом есть памятники, объекты культурного наследия – эти ограничения не дадут построить высотный дом. Где-то, может быть, и надо будет поставить высотную доминанту. А где-то ее не нужно", – сказала председатель Москомархитектуры.