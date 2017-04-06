Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"

12 апреля 2017 г. В Мосгордуме назвали "провокационными" письма москвичей против сноса хрущевок

Москвичи передали в гордуму письма против спорного законопроекта о реновации. Их приняли, но назвали провокационными. Аналогичную акцию провела группа сторонников сноса, но в их письмах даже не было адресов.