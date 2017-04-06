]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
апреля
pda
Поиск
Архив

Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"
12 апреля 2017 г. | Время публикации 18:30
Рубрики: Законодательство  
Сюжет: Снос московских хрущевок
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Депутаты Мосгордумы дали положительный отзыв на законопроект о реновации жилого фонда Москвы и включили в него поправки, внесенные партией "Единая Россия". Городское отделение ЕР, в частности, предложило переселять москвичей в новые квартиры с ремонтом "под ключ", предоставлять собственникам нежилых помещений в сносимых хрущевках равнозначные помещения или 100-процентную компенсацию стоимости, а также дать нанимателям право выбора: оформить новую квартиру в собственность или продолжать соцнаем.

Положительный отзыв на законопроект утвердили 36 голосами "за" с одним голосом "против", пишет "Новая газета". Фракция КПРФ выступила с критикой законопроекта, но по итогам заседания поддержала его, "несмотря на необходимость дальнейшей доработки". Против выступила депутат Елена Шувалова, накануне организовавшая сбор писем москвичей против сноса хрущевок.

По ее мнению, законопроект "сделан не для москвичей, а для строительных и банковских олигархов", его принятие "приведет к революционной ситуации в Москве". В ответ единоросс Степан Зверев призвал Шувалову "не позволять гражданам шантажировать власть: дайте мне то, что я хочу, и там, где я хочу". По словам представителей ЕР, "у людей загораются глаза" от новости, что их дом войдет в программу по сносу, и игнорировать их желания больше нельзя. Отметим, впрочем, что никаких утвержденных списков домов под снос пока не существует.

Представителям московских властей Шувалова указала на риск уплотнения Москвы и создания транспортного коллапса из-за прироста населения. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что "мы не увидим ни транспортного коллапса, ни напряжения инженерной инфраструктуры", так как дороги в столице строятся быстро. О том, что "угрозы не существует", заявил и коммунист, соавтор законопроекта о реновации Николай Гончар.

По его словам, строить 25-этажные дома на месте снесенных не будут. Это, однако, противоречит мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, который в интервью РБК заявил, что этажность кварталов после реновации увеличивается. "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", – сказал он.

Княжевская пояснила, что кварталы будут застраиваться индивидуально. "Если рядом есть памятники, объекты культурного наследия – эти ограничения не дадут построить высотный дом. Где-то, может быть, и надо будет поставить высотную доминанту. А где-то ее не нужно", – сказала председатель Москомархитектуры.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Мосгордуме назвали "провокационными" письма москвичей против сноса хрущевок
12 апреля 2017 г.
В Мосгордуме назвали "провокационными" письма москвичей против сноса хрущевок
Москвичи передали в гордуму письма против спорного законопроекта о реновации. Их приняли, но назвали провокационными. Аналогичную акцию провела группа сторонников сноса, но в их письмах даже не было адресов.
12 апреля 2017 г.
11 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.04.2017   22:20
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 12 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>