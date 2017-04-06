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Гроза и град с порывистым ветром пройдут в столичном регионе до конца дня
12 апреля 2017 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 15:20
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Град, гроза и сильный ветер с порывами ожидаются в столичном регионе в ближайшие часы с сохранением до вечера. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по столице, в Москве и Подмосковье до конца дня местами ожидается дождь, мокрый снег, гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 метров в секунду.

Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности пользоваться общественным транспортом, а для транзитных поездок использовать Третье транспортное кольцо. Это связано в том числе и с проведением работ по программе "Моя улица": как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, общая загруженность в городе оценивается в 6 баллов и может вырасти до 8-9 баллов в вечерний час пик.

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Среда, 12 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:16
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