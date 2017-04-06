Коммунальщики объяснили появление "туалетных городков" возле станций московского метро

28 июня 2016 г. Бесплатные парковки могут появиться возле общественных туалетов

На столицу предлагается распространить опыт в Восточном округе, где практически у всех бесплатных общественных туалетов сделана бесплатная парковка. автомобилист может припарковаться, воспользоваться туалетом и ехать дальше.