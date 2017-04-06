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Коммунальщики объяснили появление "туалетных городков" возле станций московского метро
12 апреля 2017 г. | Время публикации 15:16
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В минувшие выходные сразу возле нескольких станций столичного метро жители города обнаружили десятки биотуалетов, установленных рядами. Впрочем, "радовать" взоры москвичей туалетные городки будут недолго: компания, эксплуатирующая "золотые" модули, обещает в ближайшее время развести их по разным частям Москвы.

Одним из первых на феномен обратил внимание москвич Дмитрий Михайлин. "Я не поленился, посчитал - 16 штук. Их поставили у "Войковской" взамен снесенных ларьков. При том, что непосредственно у выхода из метро стоят еще шесть точно таких же туалетов. Как я теперь буду объяснять гостям дорогу? 22 толчка видите? Ну, вот примерно тут я и живу", - отметил Михайлин на своей странице в Facebook.

Жительница столицы Мария Привалова рассказала, что схожая картина наблюдается и на месте бывшего Басманного рынка, где в 2006 произошли трагические события из-за обрушившейся крыши. "Раньше тут продавали булки, соки и всякую ерунду. А теперь тут 22 двойных туалета", - пишет москвичка.



Кроме того, как сообщает "Комсомольская правда", еще 14 кабинок появились неподалеку от станции метро "Динамо". Издание выяснило, что у туалетов там "временное лежбище". В подрядной организации, эксплуатирующей модули, пояснили: "Так вышло, что туалеты привезли, а документы не согласовали". Портал "Афиша Daily" же отмечает, что развоз биотуалетов по точкам может занять как минимум две недели, поскольку работы по их транспортировке решено проводить только в ночное время.
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Среда, 12 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:16
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