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В Гагаринском районе вместо ремонта проблемных дворов хотят сделать роскошное благоустройство
12 апреля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 12:55
Рубрики: Городская инфраструктура, Коммунальное хозяйство  
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Гагаринский район / facebook
В Гагаринском районе разгорелся спор между инициативными группами граждан и местной управой по вопросу расходования бюджетных средств в рамках программы благоустройства. Местные жители настаивают на том, что предлагаемый муниципальными властями проект содержит ненужные и неуместные работы во дворах, и без того находящихся в хорошем состоянии. В то же время действительно проблемные дворы в перечне отсутствуют, несмотря на неоднократные жалобы в управу.

Согласно проекту, чиновники собрались потратить почти все средства, выделенные на благоустройство района, на обновление лишь девяти дворов. Как сообщается на портале "Союз жителей Гагаринского района", первоначально управа планировала соорудить по одному из адресов детскую площадку в виде Кремля за 14 миллионов рублей, а также проложить аллею "Александровский сад" и установить в ней макет Царь-Пушки. В недавно опубликованном новом варианте проекта эти "излишества" пропали, но список адресов не изменился, а сумма затрат осталась прежней - 41,5 миллиона рублей.

Вопрос благоустройства дворов должен был обсуждаться на заседании местного совета депутатов еще в конце марта, но проект был исключен из повестки "по просьбе главы управы". Как отмечает автор материала, поводом для такого решения мог стать тот факт, что на заседание пришло много жителей района, и голосов "за" проект просто не хватило бы. Между тем, как пишет на своей странице в Facebook Елена Русакова, если проект не будет рассмотрен депутатами за 30 дней, то он автоматически получит статус согласованного.

"Работа управы по формированию адресного перечня носит бессистемный, хаотичный характер. Информация о перечне работ и адресов до последнего момента держится в тайне: ни жители, ни муниципальные депутаты ею не располагают. При этом мнение жителей и их пожелания при подготовке адресных перечней грубо игнорируются. Депутаты получают проекты адресных перечней объектов благоустройства за несколько дней до голосования по проекту. Это также лишает их возможности узнать и учесть мнение жителей", - подытожили активисты.

В прошлом году на улице Вавилова в Гагаринском районе рабочие незаконно заасфальтировали газон и тайно вырубили деревья по нескольким адресам, несмотря на протесты жителей и муниципальных депутатов. Согласно подсчетам активистов, нанесенный ущерб составил по меньшей мере около полумиллиона рублей. Примечательно, что сами работы проводились на деньги, выделенные району на благоустройство дворов. Работы по асфальтированию в документах на тот момент не значились.
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