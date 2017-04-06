В Гагаринском районе вместо ремонта проблемных дворов хотят сделать роскошное благоустройство

12 февраля 2017 г. На деньги от платных парковок ремонтируют дворы и создают ограничения для автомобилистов

Платные парковки принесли Москве 2,9 миллиарда рублей в прошлом году. На большую часть этих денег отремонтировали 600 дворов. Автомобилисты также оплачивают установку антипарковочных столбиков и укладку плитки.