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Полиция задержала мужчину, который поджег бездомную на чердаке жилого дома
12 февраля 2017 г. | Время публикации 13:14
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные правоохранители задержали преступника, который поджег бездомную женщину, ночевавшую на чердаке жилого дома на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 11 февраля. На чердаке дома номер 40 на Щербаковской улице произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили там 37-летнюю женщину с серьезными ожогами головы, шеи и рук. Она была госпитализирована.

Как затем рассказала пострадавшая, неизвестный облил ее горючей жидкостью, а затем поджег одежду и скрылся. Вскоре экипажу патрульно-постовой службы удалось задержать подозреваемого, которым оказался безработный москвич 1996 года рождения.
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