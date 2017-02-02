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Акция против декриминализации побоев пройдет сегодня в "Сокольниках"
12 февраля 2017 г. | Время публикации 11:19
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В воскресенье, 12 февраля, в парке "Сокольники" состоится митинг против декриминализации побоев. Мероприятие стартует в 15:00 и продлится до семи вечера. Организаторы ожидают, что в акции примут участие до 500 человек.

Отметим, что митинг был согласован столичными властями лишь с третьего раза, уже после того, как закон против декриминализации побоев подписал президент РФ Владимир Путин. Причины отказов были весьма странные. Так, в конце января мэрия не разрешила проводить мероприятие на Болотной площади, поскольку площадь слишком маленькая. И это при том, что в 2011 году Болотная площадь вместила более 100 тысяч человек.

Тогда организаторы акции подали заявку на проведение митинга на 4 февраля в парке "Сокольники", однако и она была отклонена, но уже администрацией парка. Там заявили, что заявка была подана только в электронном виде, а необходимо также подавать и в письменном. При этом в регламенте напрямую указано, что это не так. "Мы надеялись, что администрация парка, которая вроде бы действует независимо от властей, будет к нам благосклонна. Но вышло то, что вышло", - констатировала одна из организаторов Александра Воскресенская.
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