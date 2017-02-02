Акция против декриминализации побоев пройдет сегодня в "Сокольниках"

10 февраля 2017 г. Митинг против декриминализации побоев согласовали с третьего раза

Митинг против декриминализации побоев согласовали для проведения в парке "Сокольники" 12 февраля с 15:00 до 19:00, в нем примут участие порядка 500 человек. Ранее власти отклонили заявку о проведении митинга на Болотной площади.