Акция против декриминализации побоев пройдет сегодня в "Сокольниках"

В воскресенье, 12 февраля, в парке "Сокольники" состоится митинг против декриминализации побоев. Мероприятие стартует в 15:00 и продлится до семи вечера. Организаторы ожидают, что в акции примут участие до 500 человек.
Отметим, что митинг был согласован столичными властями лишь с третьего раза
, уже после того, как закон против декриминализации побоев подписал президент РФ Владимир Путин. Причины отказов были весьма странные. Так, в конце января мэрия не разрешила проводить мероприятие на Болотной площади, поскольку площадь слишком маленькая. И это при том, что в 2011 году Болотная площадь вместила более 100 тысяч человек.
Тогда организаторы акции подали заявку на проведение митинга на 4 февраля в парке "Сокольники", однако и она была отклонена, но уже администрацией парка. Там заявили, что заявка была подана только в электронном виде, а необходимо также подавать и в письменном. При этом в регламенте напрямую указано, что это не так. "Мы надеялись, что администрация парка, которая вроде бы действует независимо от властей, будет к нам благосклонна. Но вышло то, что вышло", - констатировала одна из организаторов Александра Воскресенская.