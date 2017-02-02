Москвичей на ближайшей неделе ждут резкие перепады температур и давления Рубрики: Погода

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В ночь на понедельник синоптики ожидают мороз до 10-12 градусов (по области до минус 15), однако во вторник днем температура превысит нулевую отметку. Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до минус 2-7 днем и ночью, а в четверг в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7-12 градусов. "После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до плюс 3 градусов", - отметил Вильфанд.



Эксперт подчеркнул, что в понедельник утром давления будет очень высоким, но к вечеру вторника оно понизится более чем на 20 миллиметров ртутного столба, а к четвергу - снова повысится до значений понедельника. Аномальная погода будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом. Московский регион ближайшую неделю ожидает крайне неустойчивая погода с серьезными перепадами как температуры, так и давления, рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда одинаковый температурный фон сложился на всей европейской территории страны от Архангельска до Сочи.В ночь на понедельник синоптики ожидают мороз до 10-12 градусов (по области до минус 15), однако во вторник днем температура превысит нулевую отметку. Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до минус 2-7 днем и ночью, а в четверг в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7-12 градусов. "После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до плюс 3 градусов", - отметил Вильфанд.Эксперт подчеркнул, что в понедельник утром давления будет очень высоким, но к вечеру вторника оно понизится более чем на 20 миллиметров ртутного столба, а к четвергу - снова повысится до значений понедельника. Аномальная погода будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом.



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