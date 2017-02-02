Москвичей на ближайшей неделе ждут резкие перепады температур и давления

Московский регион ближайшую неделю ожидает крайне неустойчивая погода с серьезными перепадами как температуры, так и давления, рассказал "Интерфаксу"
директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда одинаковый температурный фон сложился на всей европейской территории страны от Архангельска до Сочи.
В ночь на понедельник синоптики ожидают мороз до 10-12 градусов (по области до минус 15), однако во вторник днем температура превысит нулевую отметку. Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до минус 2-7 днем и ночью, а в четверг в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7-12 градусов. "После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до плюс 3 градусов", - отметил Вильфанд.
Эксперт подчеркнул, что в понедельник утром давления будет очень высоким, но к вечеру вторника оно понизится более чем на 20 миллиметров ртутного столба, а к четвергу - снова повысится до значений понедельника. Аномальная погода будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом.