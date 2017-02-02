]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
февраля
pda
Поиск
Архив

Москвичей на ближайшей неделе ждут резкие перепады температур и давления
12 февраля 2017 г. | Время публикации 14:47
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Московский регион ближайшую неделю ожидает крайне неустойчивая погода с серьезными перепадами как температуры, так и давления, рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда одинаковый температурный фон сложился на всей европейской территории страны от Архангельска до Сочи.

В ночь на понедельник синоптики ожидают мороз до 10-12 градусов (по области до минус 15), однако во вторник днем температура превысит нулевую отметку. Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до минус 2-7 днем и ночью, а в четверг в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7-12 градусов. "После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до плюс 3 градусов", - отметил Вильфанд.

Эксперт подчеркнул, что в понедельник утром давления будет очень высоким, но к вечеру вторника оно понизится более чем на 20 миллиметров ртутного столба, а к четвергу - снова повысится до значений понедельника. Аномальная погода будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.02.2017   14:46
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 12 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:47
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>