В московском метро из-за нехватки запчастей вагоны "ремонтируют" проволокой Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По словам зампредседателя профсоюза Василия Шелякова, подобных случаев в метро предостаточно: во многих депо сейчас наблюдается нехватка запчастей, и проводить качественный ремонт попросту нечем. "Так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и смазки, ее затягивают проволокой вокруг всего редуктора. При этом бастовать никто не будет - люди запуганы, у них ипотеки, кредиты, и руководство этим пользуется", - рассказал Шеляков.



Ранее телеканал



Отметим, что в начале февраля был уволен председатель профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев, известный критическими высказываниями в адрес начальства подземки. Он рассказывал, что руководство метро практически перестало вкладывать средства в обеспечение нормального режима труда и отдыха сотрудников, а сбои в движении часто списывают на машинистов.



В прошлом году Гостев утверждал, что в подземке продолжаются поломки, задымления и возгорания, объявлял о волне сокращений и найме неквалифицированных сотрудников, увольнении лидеров профсоюза В профсоюзе работников метрополитена подтвердили опубликованную в СМИ информацию о том, что с столичной подземке используют проволоку в качестве крепежа деталей на вагонах. Соответствующее обращение от профсоюза уже направлено в прокуратуру, сообщает радиостанция "Говорит Москва" По словам зампредседателя профсоюза Василия Шелякова, подобных случаев в метро предостаточно: во многих депо сейчас наблюдается нехватка запчастей, и проводить качественный ремонт попросту нечем. "Так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и смазки, ее затягивают проволокой вокруг всего редуктора. При этом бастовать никто не будет - люди запуганы, у них ипотеки, кредиты, и руководство этим пользуется", - рассказал Шеляков.Ранее телеканал Life сообщил, что обмотанные проволокой вагоны были обнаружены в депо "Сокол", которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии метрополитена. "Нами написано письмо в прокуратуру, необходима проверка в отношении руководства метро, которое создает условия для нарушения технологии ремонтного процесса", - заявил источник телеканала среди сотрудников подземки.Отметим, что в начале февраля был уволен председатель профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев, известный критическими высказываниями в адрес начальства подземки. Он рассказывал, что руководство метро практически перестало вкладывать средства в обеспечение нормального режима труда и отдыха сотрудников, а сбои в движении часто списывают на машинистов.В прошлом году Гостев утверждал, что в подземке продолжаются поломки, задымления и возгорания, объявлял о волне сокращений и найме неквалифицированных сотрудников, увольнении лидеров профсоюза под надуманными предлогами и других проблемах.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 февраля 2017 г. Главу профсоюза метро, известного частой критикой руководства, уволили

В пресс-службе столичного метро увольнение Гостева связали с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины. Коллеги лидера профсоюза называют увольнение "репрессиями" за активное отстаивание прав работников подземки.

