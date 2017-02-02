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В московском метро из-за нехватки запчастей вагоны "ремонтируют" проволокой
12 февраля 2017 г. | Время публикации 15:47 | Последние изменения 16:46
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В профсоюзе работников метрополитена подтвердили опубликованную в СМИ информацию о том, что с столичной подземке используют проволоку в качестве крепежа деталей на вагонах. Соответствующее обращение от профсоюза уже направлено в прокуратуру, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам зампредседателя профсоюза Василия Шелякова, подобных случаев в метро предостаточно: во многих депо сейчас наблюдается нехватка запчастей, и проводить качественный ремонт попросту нечем. "Так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и смазки, ее затягивают проволокой вокруг всего редуктора. При этом бастовать никто не будет - люди запуганы, у них ипотеки, кредиты, и руководство этим пользуется", - рассказал Шеляков.

Ранее телеканал Life сообщил, что обмотанные проволокой вагоны были обнаружены в депо "Сокол", которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии метрополитена. "Нами написано письмо в прокуратуру, необходима проверка в отношении руководства метро, которое создает условия для нарушения технологии ремонтного процесса", - заявил источник телеканала среди сотрудников подземки.

Отметим, что в начале февраля был уволен председатель профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев, известный критическими высказываниями в адрес начальства подземки. Он рассказывал, что руководство метро практически перестало вкладывать средства в обеспечение нормального режима труда и отдыха сотрудников, а сбои в движении часто списывают на машинистов.

В прошлом году Гостев утверждал, что в подземке продолжаются поломки, задымления и возгорания, объявлял о волне сокращений и найме неквалифицированных сотрудников, увольнении лидеров профсоюза под надуманными предлогами и других проблемах.
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