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В московских аэропортах из-за непогоды отменены девять рейсов
12 февраля 2017 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Погода, Общественный транспорт  
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
В аэропортах Москвы в воскресенье отменены девять авиарейсов, еще шесть задерживаются, сообщает портал "Яндекс.Расписание". По состоянию на 13:30 мск, четыре рейса отменены в "Домодедово", еще семь задерживаются. В "Шереметьево" сегодня не вылетят пять рейсов. Информации об изменении расписания в аэропортах Внуково и Жуковский нет.

В Москве сегодня с утра идет сильный снегопад, хотя синоптики обещали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Как ожидается, в понедельник характер погоды не изменится, однако ночью температура может опуститься до минус 10 градусов.
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