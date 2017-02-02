В московских аэропортах из-за непогоды отменены девять рейсов

В аэропортах Москвы в воскресенье отменены девять авиарейсов, еще шесть задерживаются, сообщает портал "Яндекс.Расписание"
. По состоянию на 13:30 мск, четыре рейса отменены в "Домодедово", еще семь задерживаются. В "Шереметьево" сегодня не вылетят пять рейсов. Информации об изменении расписания в аэропортах Внуково и Жуковский нет.
В Москве сегодня с утра идет сильный снегопад, хотя синоптики обещали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Как ожидается, в понедельник характер погоды не изменится, однако ночью температура может опуститься до минус 10 градусов.