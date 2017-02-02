В московских аэропортах из-за непогоды отменены девять рейсов Общественный транспорт Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Алексей Филиппов



В Москве сегодня с утра идет сильный снегопад, хотя синоптики обещали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Как ожидается, в понедельник характер погоды не изменится, однако ночью температура может опуститься до минус 10 градусов. В аэропортах Москвы в воскресенье отменены девять авиарейсов, еще шесть задерживаются, сообщает портал "Яндекс.Расписание" . По состоянию на 13:30 мск, четыре рейса отменены в "Домодедово", еще семь задерживаются. В "Шереметьево" сегодня не вылетят пять рейсов. Информации об изменении расписания в аэропортах Внуково и Жуковский нет.В Москве сегодня с утра идет сильный снегопад, хотя синоптики обещали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Как ожидается, в понедельник характер погоды не изменится, однако ночью температура может опуститься до минус 10 градусов.



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