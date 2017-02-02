Полиция отпустила валютных заемщиков, задержанных во время субботних пикетов

Валютные заемщики в субботу, 11 февраля, проводили пикеты у зданий московских офисов пяти банков, в том числе "Альфа-банка", "Росбанка" и ВТБ. Несмотря на то, что большинство пикетов были согласованы, полиция начала задержания без объяснения причин, сообщает портал "Радио Свобода"
.
Один из задержанных активистов рассказал порталу "ОВД-Инфо"
, что полицейские составляли некие документы от имени задержанных, где упоминалось нарушение порядка проведения мероприятия организатором, однако заемщики по настоянию адвоката отказались подписывать эти бумаги.
Правоохранители грозились "найти" на видео правонарушения, которые совершили задержанные. Впрочем, спустя несколько часов, всех валютных заемщиков выпустили из ОВД "Басманный".
Пострадавшие настаивают, что до кризиса 2008 года, когда была выдана основная доля нынешних валютных кредитов, банки агрессивно рекламировали валютные ипотечные программы, предлагая более выгодные условия по сравнению с рублевой ипотекой. При этом не были законодательно закреплены какие бы то ни было меры, распределяющие ответственность государства, банка и гражданина на случай возникновения непредвиденных рисков.