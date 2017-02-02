Полиция отпустила валютных заемщиков, задержанных во время субботних пикетов

1 марта 2016 г. Валютные ипотечники взяли штурмом приемную "Единой России"

Более 150 человек сперва осадили приемную ЕР, а затем, вопреки требованиям охраны, прорвались внутрь, требуя встречи с депутатом. По словам представителя активистов, проблемы заемщиков не решаются, и люди находятся на грани.