"Прогулка оппозиции" на Васильевском спуске закончилась массовыми задержаниями

Во время "прогулки оппозиции" в районе Васильевского спуска в воскресенье днем были задержаны по меньшей мере 17 активистов, сообщает портал "ОВД-Инфо"
со ссылкой на одного из задержанных - Юрия Горского. По словам собеседника портала, задержания начались в тот момент, когда один из участников акции решил развернуть плакат.
Задержанных на автозаках доставили в ОВД "Китай-Город". Среди задержанных, помимо Горского, оказались: Дмитрий Симонов, Роман Ковалев, Андрей Толкачев, Антон Мануйлов, Александр Ведешкин, Андрей Полуказаков, Александр (фамилия неизвестна), Сергей Свойкин, Сергей Стяжкин, Роман Мартынович, Иван Гудко, Вадим Шевцов, Иван Шаравин (он держал плакат) и еще трое, чьи имена не уточняются. Между тем РБК
со ссылкой на того же Горского передает, что задержано было от 30 до 50 человек.
В беседе с телеканалом "Дождь"
Горский уточнил, что акция проходила в поддержку арестованного на 10 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина
. На Гальперина ранее было заведено дело по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а 7 февраля правоохранительные органы нагрянули с обысками к нему в квартиру.