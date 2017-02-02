"Прогулка оппозиции" на Васильевском спуске закончилась массовыми задержаниями

7 февраля 2017 г. СМИ сообщили об обыске у оппозиционного активиста Гальперина

Правоохранительные органы проводят обыск в квартире оппозиционного активиста Марка Гальперина, он будет доставлен на допрос. С чем именно связан обыск, неизвестно: по некоторым данным, активиста подозревают в экстремизме.