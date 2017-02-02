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"Прогулка оппозиции" на Васильевском спуске закончилась массовыми задержаниями
12 февраля 2017 г. | Время публикации 16:55 | Последние изменения 17:01
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Во время "прогулки оппозиции" в районе Васильевского спуска в воскресенье днем были задержаны по меньшей мере 17 активистов, сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных - Юрия Горского. По словам собеседника портала, задержания начались в тот момент, когда один из участников акции решил развернуть плакат.

Задержанных на автозаках доставили в ОВД "Китай-Город". Среди задержанных, помимо Горского, оказались: Дмитрий Симонов, Роман Ковалев, Андрей Толкачев, Антон Мануйлов, Александр Ведешкин, Андрей Полуказаков, Александр (фамилия неизвестна), Сергей Свойкин, Сергей Стяжкин, Роман Мартынович, Иван Гудко, Вадим Шевцов, Иван Шаравин (он держал плакат) и еще трое, чьи имена не уточняются. Между тем РБК со ссылкой на того же Горского передает, что задержано было от 30 до 50 человек.

В беседе с телеканалом "Дождь" Горский уточнил, что акция проходила в поддержку арестованного на 10 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина. На Гальперина ранее было заведено дело по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а 7 февраля правоохранительные органы нагрянули с обысками к нему в квартиру.
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