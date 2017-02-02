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На деньги от платных парковок ремонтируют дворы и создают ограничения для автомобилистов
12 февраля 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Автотранспорт, Экономика  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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Moscow-Live.ru
Платные парковки принесли Москве 2,9 миллиарда рублей в прошлом году. По отчетам префектур и управ, большая часть этих денег пошла на ремонт дворов. Автомобилисты также оплатили установку антипарковочных столбиков, укладку плитки, уборку мусора после сноса самостроя, пишет РБК. "Водители оплачивают создание ограничений для себя", – считает координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

Почти 2,4 миллиарда рублей ушло на благоустройство более 600 дворов. Из них 284 находятся в центре Москвы. Не менее 162 миллионов рублей составили затраты на детские площадки, 75,5 миллиона потрачено на спортивные площадки. Мусорные контейнеры во дворах Центрального, Южного и Юго-Западного округов обошлись в 20 миллионов рублей.

500 миллионов рублей пошло на ремонт улиц: замену бордюров, укладку асфальта, установку дорожных ограждений. 60 миллионов стоило озеленение скверов на Олимпийском проспекте, восемь миллионов – новые остановки общественного транспорта, на четыре миллиона парковочных сборов уложили плитку. А один цветочный вазон на Арбате обошелся более чем в 90 тысяч рублей.

На создание комфортной среды для автомобилистов парковочные сборы не идут, хотя могли бы тратиться на доступные многоуровневые стоянки, перехватывающие и механизированные парковки во дворах, отметил Шкуматов. 9 февраля градостроительно-земельная комиссия отменила строительство 12 многоуровневых парковок в Центральном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном округах и Новой Москве. Вместо этого участки продадут или озеленят.

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