На деньги от платных парковок ремонтируют дворы и создают ограничения для автомобилистов Экономика Рубрики: Автотранспорт

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Почти 2,4 миллиарда рублей ушло на благоустройство более 600 дворов. Из них 284 находятся в центре Москвы. Не менее 162 миллионов рублей составили затраты на детские площадки, 75,5 миллиона потрачено на спортивные площадки. Мусорные контейнеры во дворах Центрального, Южного и Юго-Западного округов обошлись в 20 миллионов рублей.



500 миллионов рублей пошло на ремонт улиц: замену бордюров, укладку асфальта, установку дорожных ограждений. 60 миллионов стоило озеленение скверов на Олимпийском проспекте, восемь миллионов – новые остановки общественного транспорта, на четыре миллиона парковочных сборов уложили плитку. А один цветочный вазон на Арбате обошелся более чем в 90 тысяч рублей.



На создание комфортной среды для автомобилистов парковочные сборы не идут, хотя могли бы тратиться на доступные многоуровневые стоянки, перехватывающие и механизированные парковки во дворах, отметил Шкуматов. 9 февраля градостроительно-земельная комиссия



Платные парковки принесли Москве 2,9 миллиарда рублей в прошлом году. По отчетам префектур и управ, большая часть этих денег пошла на ремонт дворов. Автомобилисты также оплатили установку антипарковочных столбиков, укладку плитки, уборку мусора после сноса самостроя, пишет РБК . "Водители оплачивают создание ограничений для себя", – считает координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов.Почти 2,4 миллиарда рублей ушло на благоустройство более 600 дворов. Из них 284 находятся в центре Москвы. Не менее 162 миллионов рублей составили затраты на детские площадки, 75,5 миллиона потрачено на спортивные площадки. Мусорные контейнеры во дворах Центрального, Южного и Юго-Западного округов обошлись в 20 миллионов рублей.500 миллионов рублей пошло на ремонт улиц: замену бордюров, укладку асфальта, установку дорожных ограждений. 60 миллионов стоило озеленение скверов на Олимпийском проспекте, восемь миллионов – новые остановки общественного транспорта, на четыре миллиона парковочных сборов уложили плитку. А один цветочный вазон на Арбате обошелся более чем в 90 тысяч рублей.На создание комфортной среды для автомобилистов парковочные сборы не идут, хотя могли бы тратиться на доступные многоуровневые стоянки, перехватывающие и механизированные парковки во дворах, отметил Шкуматов. 9 февраля градостроительно-земельная комиссия отменила строительство 12 многоуровневых парковок в Центральном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном округах и Новой Москве. Вместо этого участки продадут или озеленят.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 октября 2016 г. Водители заплатили за парковку в Москве 8,7 миллиарда рублей

Общая сумма средств, собранных за платную парковку и переданных на благоустройство с 1 ноября 2012 года, составляет 8 миллиардов 746 миллионов 379 тысяч 288 рублей. В то же время механизм сбора средств остается непрозрачным.

