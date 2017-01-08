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Посетителям "Аптекарского огорода" в пятницу покажут "самую черную в мире" орхидею
12 января 2017 г. | Время публикации 18:35
Рубрики: Культура  
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Global Look Press
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела черная орхидея, которую специалисты учреждения называют "самой черной в мире". Уникальное растение под названием Фредкларкеара (Fredclarkeara After Dark "Black Pearl") посетители сада смогут наблюдать на протяжении нескольких недель с 13 января.

"Ароматные цветки Фредкларкеары настолько черные, что сливаются с подставкой, покрашенной в тот же самый цвет", - рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова агентству "Москва". По ее словам, цветок обладает приятным пряно-сладким ароматом: именно он вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание аромата Black Orchid в 2006 году.

"Разумеется, "черный" - не вполне себе черный, ибо орхидеи не вырабатывают пигмент этого цвета. Тут речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной "черноты", ведь готичные орхидеи невероятно желанны по всему свету", - отметила Архипова.

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