Посетителям "Аптекарского огорода" в пятницу покажут "самую черную в мире" орхидею Рубрики: Культура

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"Ароматные цветки Фредкларкеары настолько черные, что сливаются с подставкой, покрашенной в тот же самый цвет", - рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова агентству



"Разумеется, "черный" - не вполне себе черный, ибо орхидеи не вырабатывают пигмент этого цвета. Тут речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной "черноты", ведь готичные орхидеи невероятно желанны по всему свету", - отметила Архипова.



Фото опубликовано Аптекарский огород МГУ (@hortus_ru) Янв 10 2017 в 1:00 PST В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела черная орхидея, которую специалисты учреждения называют "самой черной в мире". Уникальное растение под названием Фредкларкеара (Fredclarkeara After Dark "Black Pearl") посетители сада смогут наблюдать на протяжении нескольких недель с 13 января."Ароматные цветки Фредкларкеары настолько черные, что сливаются с подставкой, покрашенной в тот же самый цвет", - рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова агентству "Москва" . По ее словам, цветок обладает приятным пряно-сладким ароматом: именно он вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание аромата Black Orchid в 2006 году."Разумеется, "черный" - не вполне себе черный, ибо орхидеи не вырабатывают пигмент этого цвета. Тут речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной "черноты", ведь готичные орхидеи невероятно желанны по всему свету", - отметила Архипова.



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