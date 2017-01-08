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Американский сатирик рассказал, как в московском кинотеатре во время показа изъяли фильм с Мерил Стрип
12 января 2017 г. | Время публикации 13:45 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Общество  
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Мерил Стрип | Global Look Press
Американский комик, сатирик и постоянный автор журнала The New Yorker Энди Боровиц написал в своей юмористической колонке, как в России запретили все фильмы с Мерил Стрип после ее критического выступления в адрес Дональда Трампа на вручении премии "Золотой глобус".

"Зрители московского "Кинотеатра 16 мувиплекс" были поражены, когда вечером в понедельник правительственные агенты взяли штурмом проекционную будку и конфисковали копию фильма 2016 года с участием Мерил Стрип "Флоренс Фостер Дженкинс" во время показа", – пишет Боровиц. Отметим, что кинотеатра с таким названием в Москве нет, а названный фильм в широкий прокат в России не выходил.

А во вторник утром, продолжает сатирик, Министерство внутренних дел приказало полицейским обходить дома и изымать DVD с фильмами Мерил Стрип у российских граждан. В шуточной статье приводится и цитата "до ужаса испуганного" петербуржца, которому пришлось отдать диск с мюзиклом "Мamma Mia!". "Выступая на государственном телевидении, президент России Владимир Путин не назвал причину запрета, отметив лишь, что Стрип "переоценивают", – заключил Боровиц.

8 января на вручении "Золотых глобусов" Мерил Стрип раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа, хотя и не назвала его напрямую. Она вспомнила, как миллиардер спародировал журналиста The New York Times с инвалидностью, а также прокомментировала предложение Трампа ограничить иммиграцию в США и выдворить из страны мигрантов, напомнив, что Голливуд полон иностранцев.

Трамп в ответ назвал актрису одной из самых переоцененных в Голливуде, и опроверг насмешку над журналистом. "Я лишь указал ему на его подхалимаж, когда он полностью переписал свою статью 16-летней давности в попытке выставить меня в дурном свете. Он просто еще один нечестный журналист!" – заявил избранный президент.
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Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 14:50
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