Американский сатирик рассказал, как в московском кинотеатре во время показа изъяли фильм с Мерил Стрип

Мерил Стрип | Global Look Press



"Зрители московского "Кинотеатра 16 мувиплекс" были поражены, когда вечером в понедельник правительственные агенты взяли штурмом проекционную будку и конфисковали копию фильма 2016 года с участием Мерил Стрип "Флоренс Фостер Дженкинс" во время показа", – пишет Боровиц. Отметим, что кинотеатра с таким названием в Москве нет, а названный фильм в широкий прокат в России не выходил.



А во вторник утром, продолжает сатирик, Министерство внутренних дел приказало полицейским обходить дома и изымать DVD с фильмами Мерил Стрип у российских граждан. В шуточной статье приводится и цитата "до ужаса испуганного" петербуржца, которому пришлось отдать диск с мюзиклом "Мamma Mia!". "Выступая на государственном телевидении, президент России Владимир Путин не назвал причину запрета, отметив лишь, что Стрип "переоценивают", – заключил Боровиц.



8 января на вручении "Золотых глобусов" Мерил Стрип



