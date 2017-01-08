Первые кафе открылись в столичных библиотеках

25 октября 2016 г. С ноября москвичи смогут устроить фотосессии в библиотеках

Для 10 читален разработан единый регламент работы с фотографами и операторами. Договориться с кураторами, закрепленными за каждой читальней о видео- и фотосессии нужно за две недели. Съемки будут проводиться на платной основе.