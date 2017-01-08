Первые кафе открылись в столичных библиотеках

Первые кафе открылись в библиотеках Москвы. Как рассказал M24.ru
глава департамента культуры Александр Кибовский, одно из первых заведений общепита появилось в библиотеке-читальне имени Тургенева. Новые кафе будут открываться там, где это будет уместно и с согласия директоров библиотек. "Если они будут устраиваться, то это точки с кофе и какая-то сопроводительная инфраструктура. Это не может быть полноценная кухня и не должно быть никакого алкоголя. В качестве некого репутационного проекта у нас есть несколько предложений на рассмотрении", – пояснил Кибовский.
По его словам, в числе первых кафе открылось в библиотеке-читальне имени Тургенева, а новые кафе при библиотеках будут открываться в тех местах, где это будет уместно, а принимать окончательное решение будут сами библиотеки. Эксперты полагают, что формат кафе с сэндвичами, пирожными, десертами и напитками в библиотеках вполне приемлем. Напомним, за создание кафе в прошлом году высказались пользователи системы "Активный гражданин"
, кроме того, с ноября в 10 библиотеках города работает услуга платной фотосессии
. В число библиотек, которые первыми ввели у себя такую услугу, попала и библиотека имени Тургенева.