Безработная украла 48 килограммов сыра из грузовика в Новокосино Рубрики: Происшествия

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10 января полицейские задержали подозреваемую в краже на Салтыковской улице. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница района. Как выяснилось, предприниматель помыл свой грузовик на автомойке, и из-за сильных морозов задние двери фургона не заблокировались и остались на ночь открытыми, чем и воспользовалась злоумышленница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники уголовного розыска по району Новокосино раскрыли кражу сыра из фургона частного перевозчика. Как сообщается на сайте главка столичной полиции, 6 января в полицию обратился мужчина с сообщением о краже. За день до этого он припарковал грузовой Volkswagen Transporter около одного из домов по Новокосинской улице, а следующим утром обнаружил пропажу из фургона 6 головок сыра, весом около 8 килограммов каждая. Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.10 января полицейские задержали подозреваемую в краже на Салтыковской улице. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница района. Как выяснилось, предприниматель помыл свой грузовик на автомойке, и из-за сильных морозов задние двери фургона не заблокировались и остались на ночь открытыми, чем и воспользовалась злоумышленница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.



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