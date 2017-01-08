Безработная украла 48 килограммов сыра из грузовика в Новокосино

Сотрудники уголовного розыска по району Новокосино раскрыли кражу сыра из фургона частного перевозчика. Как сообщается на сайте
главка столичной полиции, 6 января в полицию обратился мужчина с сообщением о краже. За день до этого он припарковал грузовой Volkswagen Transporter около одного из домов по Новокосинской улице, а следующим утром обнаружил пропажу из фургона 6 головок сыра, весом около 8 килограммов каждая. Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.
10 января полицейские задержали подозреваемую в краже на Салтыковской улице. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница района. Как выяснилось, предприниматель помыл свой грузовик на автомойке, и из-за сильных морозов задние двери фургона не заблокировались и остались на ночь открытыми, чем и воспользовалась злоумышленница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.