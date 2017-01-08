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Безработная украла 48 килограммов сыра из грузовика в Новокосино
12 января 2017 г. | Время публикации 13:01 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники уголовного розыска по району Новокосино раскрыли кражу сыра из фургона частного перевозчика. Как сообщается на сайте главка столичной полиции, 6 января в полицию обратился мужчина с сообщением о краже. За день до этого он припарковал грузовой Volkswagen Transporter около одного из домов по Новокосинской улице, а следующим утром обнаружил пропажу из фургона 6 головок сыра, весом около 8 килограммов каждая. Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

10 января полицейские задержали подозреваемую в краже на Салтыковской улице. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница района. Как выяснилось, предприниматель помыл свой грузовик на автомойке, и из-за сильных морозов задние двери фургона не заблокировались и остались на ночь открытыми, чем и воспользовалась злоумышленница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.
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