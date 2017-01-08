Столичных аудиторов не смутило затратное дублирование работ при ремонте улиц

23 ноября 2016 г. Реконструированные Покровка и Маросейка "развалились" менее чем за два года

Столичный блогер Илья Варламов опубликовал фоторепортаж, посвященный нынешнему виду Покровки и Маросейки. Как выяснилось, на обеих улицах вскоре придется заново укладывать плитку, а ремонт фасадов зданий проводится халатно.