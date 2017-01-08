Столичных аудиторов не смутило затратное дублирование работ при ремонте улиц

В Контрольно-счетной палате переделку одних и тех же работ по подпрограмме благоустройства "Моя улица" считают техническими недостатками и накладками, которые встречаются в любой работе. В целом же мероприятия по развитию городской среды принесли положительный эффект, сообщил RNS
председатель палаты Виктор Двуреченских.
По его словам, аудиторы по итогам проверки пришли к выводу, что в столице стало комфортнее. "А накладки всегда есть, в любой работе, в том числе переделываются работы, когда уже исполнены до этого другие работы... А вы сами не ощущаете разве, что общественное пространство как минимум до Третьего кольца гораздо стало привлекательным не только для инвесторов, но и для горожан?" – цитирует Двуреченских агентство.
У блогах и СМИ регулярное дублирование работ на уже отремонтированных улицах вызывает недоумение, тем более что это требует миллионных и даже миллиардных расходов. По данным РБК, на переделку
отремонтированных в 2015 году улиц потребовалось 2,6 миллиона рублей, так как проведенные работы "не учитывали интересов Департамента информационных технологий".
А в этом году 10 миллионов рублей потратят только на проектирование велодорожек
там, где летом прошло благоустройство. Эксперты говорят, что если бы это сделали сразу, работы обошлись бы дешевле. Теперь же с учетом установки велосветофоров стоимость может возрасти до сотен миллионов рублей. Москвичи также недовольны качеством ремонта
.