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Столичных аудиторов не смутило затратное дублирование работ при ремонте улиц
12 января 2017 г. | Время публикации 16:21
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В Контрольно-счетной палате переделку одних и тех же работ по подпрограмме благоустройства "Моя улица" считают техническими недостатками и накладками, которые встречаются в любой работе. В целом же мероприятия по развитию городской среды принесли положительный эффект, сообщил RNS председатель палаты Виктор Двуреченских.

По его словам, аудиторы по итогам проверки пришли к выводу, что в столице стало комфортнее. "А накладки всегда есть, в любой работе, в том числе переделываются работы, когда уже исполнены до этого другие работы... А вы сами не ощущаете разве, что общественное пространство как минимум до Третьего кольца гораздо стало привлекательным не только для инвесторов, но и для горожан?" – цитирует Двуреченских агентство.

У блогах и СМИ регулярное дублирование работ на уже отремонтированных улицах вызывает недоумение, тем более что это требует миллионных и даже миллиардных расходов. По данным РБК, на переделку отремонтированных в 2015 году улиц потребовалось 2,6 миллиона рублей, так как проведенные работы "не учитывали интересов Департамента информационных технологий".

А в этом году 10 миллионов рублей потратят только на проектирование велодорожек там, где летом прошло благоустройство. Эксперты говорят, что если бы это сделали сразу, работы обошлись бы дешевле. Теперь же с учетом установки велосветофоров стоимость может возрасти до сотен миллионов рублей. Москвичи также недовольны качеством ремонта.
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