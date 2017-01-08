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Москвичка потребовала 150 тысяч рублей из-за падения с эскалатора
12 января 2017 г. | Время публикации 14:50
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с Московского метрополитена более 150 тысяч рублей в качестве компенсации за падение на эскалаторе, остановившемся на станции "Рижская". Как сообщила Агентству городских новостей "Москва" пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Бочарова, в декабре 2015 года женщина упала с неожиданно остановившегося эскалатора на станции "Рижская", получив незначительные ушибы головы, руки и ноги. Потерпевшая просит взыскать с метрополитена 21 тысячу рублей, потраченную на лечение, 1200 рублей за услуги химчистки, 31 тысячу рублей за оказание юридических услуг, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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