Романтичный вор вдохновил парк "Сокольники" на квест ко Дню влюбленных

10 января 2017 г. Мужчина пытался украсть позолоченную статую из парка "Сокольники" в подарок девушке

32-летний злоумышленник был задержан через несколько минут после совершения кражи, когда шел по парку со статуей в руках. Как выяснилось, мужчина увидел статую во время ночной прогулки и решил подарить ее своей девушке.