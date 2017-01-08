Романтичный вор вдохновил парк "Сокольники" на квест ко Дню влюбленных

В парке "Сокольники" ко Дню влюбленных придумали квест по следам неудачливого похищения
позолоченной статуи феи-бухгалтерши. Напомним, мужчина пытался украсть оригинал бронзовой позолоченной скульптуры стоимостью порядка трех миллионов рублей в подарок девушке.
К 14 февраля в укромных уголках парка спрячут более десятка 20-сантиметровых фигурок денежных фей, распечатанных на 3D-принтере и окрашенных в золотистый цвет, сообщает mos.ru
. Принять участие в поисках смогут все желающие. Статуэтки спрячут под ветками деревьев недалеко от пешеходных маршрутов, на просеках и рядом с катком. Победители фотоконкурса на лучшие романтические селфи в "Сокольниках" получат подсказки. А двум парам, сделавшим самые удачные селфи, в День святого Валентина достанутся метровые копии феи-главбуха.