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Романтичный вор вдохновил парк "Сокольники" на квест ко Дню влюбленных
12 января 2017 г. | Время публикации 19:33
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
В парке "Сокольники" ко Дню влюбленных придумали квест по следам неудачливого похищения позолоченной статуи феи-бухгалтерши. Напомним, мужчина пытался украсть оригинал бронзовой позолоченной скульптуры стоимостью порядка трех миллионов рублей в подарок девушке.

К 14 февраля в укромных уголках парка спрячут более десятка 20-сантиметровых фигурок денежных фей, распечатанных на 3D-принтере и окрашенных в золотистый цвет, сообщает mos.ru. Принять участие в поисках смогут все желающие. Статуэтки спрячут под ветками деревьев недалеко от пешеходных маршрутов, на просеках и рядом с катком. Победители фотоконкурса на лучшие романтические селфи в "Сокольниках" получат подсказки. А двум парам, сделавшим самые удачные селфи, в День святого Валентина достанутся метровые копии феи-главбуха.
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Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 19:33
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