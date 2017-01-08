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"Без вариантов": четыре мусоросжигательных завода построят в Подмосковье за пять лет
12 января 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
Сюжет: Мусорная проблема столицы
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Moscow-Live.ru
Накануне Нового года Совет при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил проект "Чистая страна", в рамках которого в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. Как сообщается на сайте Гринпис, проект опубликовали в последний рабочий день года и продвигают со значительной скоростью.

Оформить земельные участки, провести общественные слушания и оценку воздействия на окружающую среду предполагается в первом полугодии 2017 года, а к 2021 году четыре завода должны быть построены. При этом документ не предусматривает внедрения более экологичных методов обращения с отходами. За счет строительства заводов власти обещают решить проблему свалок и снизить негативное воздействие на среду.

Однако, по данным экологов, запуск заводов сократит объемы захоронения отходов лишь на 19%, включая 14% пригодного для переработки сырья. Кроме того, эти предприятия загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно. Между тем экологи отмечают, что в Подмосковье есть заводы по переработке отходов, которым не хватает сырья в виде раздельно собранного бытового мусора, а государственная политика отдает приоритет вторичной переработке отходов перед сжиганием.

Эксперты отмечают, что уже сегодня количество мусора, вывозимого в Подмосковье, должно было уменьшиться в четыре раза, однако этого не происходит: выделенные бюджетные средства так и не пошли на строительство мусоросортировочных станций и перерабатывающих заводов, а во дворах так и не появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

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