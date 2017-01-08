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Скорая помощь в Подмосковье доедет к пациенту за 10 минут
12 января 2017 г. | Время публикации 08:34
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Минимальное время прибытия скорой помощи в Московской области планируют сократить до 10 минут. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. По его словам, на сегодняшний день норматив для прибытия скорой помощи в отдаленные населенные пункты не превышает 20 минут, и этого вполне достаточно для оказания экстренной медицинской помощи. Однако в дальнейшем этот показатель планируется сократить вдвое.

Депутат также отметил, что в Подмосковье создается единая служба, куда можно будет обратиться по всем вопросам от лекарственного обеспечения льготных категорий граждан до качества и уровня оказания медицинских услуг. В полном объеме она заработает до конца года.

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