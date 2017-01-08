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Места для крещенских купаний появятся в восьми подмосковных парках
12 января 2017 г. | Время публикации 12:28 | Последние изменения 13:20
Рубрики: Общество  
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В восьми парках культуры и отдыха Подмосковья можно будет искупаться в Крещенскую ночь. Как сообщается на сайте министерства культуры региона, проруби со ступеньками появятся в ночь с 18 на 19 января в водоемах Щелковского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского, Рузского городских парков культуры и отдыха, а также в Люберецком парке "Наташинские пруды", парке семейного отдыха в Дубне, городских парках Подольска имени Талалихина и "Дубрава". Во всех парках пройдет церковная служба. Рядом с купелями оборудуют раздевалки, а в парке "Наташинские пруды" будет развернута полевая кухня.

В столице участие в Крещенских купаниях могут принять 117 тысяч человек. Для комфортного и безопасного омовения в столице появятся 60 точек, оборудованных местами обогрева, безопасными подходами и спусками и точками с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Участникам купаний рекомендуется окунаться только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей, не находиться в проруби более минуты, запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами, а также не опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году купания посетили 105 тысяч человек, самыми популярными для омовений стали Восточный и Северо-Восточный округа.
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