Полиция и приставы отмахиваются от гигантской свалки в Печатниках Рубрики: Экология

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В своем материале на портале "Народный совет района Печатники" Третьюхин



Массовый завоз мусора в Печатники начался в 2014 году, к сентябре к проблеме были привлечены управа района, местный отдел полиции, прокуратура, Роспотребнадзор и Департамент природопользования Москвы, однако, несмотря на это, завоз мусора осуществлялся еще полгода и был остановлен лишь весной 2015-го. Люблинский районный суд обязал управу ликвидировать незаконную свалку, но полномасштабные работы по ее ликвидации так и не начались.



В марте прошлого года глава управы Сергей Григорьев объяснил отсутствие работ по уборке мусора тем, что на это потребуется 300 миллионов рублей, которых у управы нет. Отвечая на вопрос о том, является ли управа Печатников банкротом, раз не может исполнить решение суда, Григорьев заявил, что "нельзя потребовать от управы построить Столичная полиция не увидела "событие преступления" в массовом завозе мусора на несанкционированную свалку, организованную в Курьяновском проезде на берегу Москвы-реки. Соответствующий ответ от столичного управления МВД получил на свой запрос муниципальный депутат Виталий Третьюхин.В своем материале на портале "Народный совет района Печатники" Третьюхин отмечает , что решение суда о ликвидации свалки не соблюдается из-за приставов, которые еще в прошлом году объявили ее ликвидированной. "Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и проверки действий судебных приставов. Вывоз мусора должен осуществляться за счет нажившихся на свалке преступников и крышевавших их коррумпированных чиновников, а не из карманов жителей Москвы", - подчеркнул депутат.Массовый завоз мусора в Печатники начался в 2014 году, к сентябре к проблеме были привлечены управа района, местный отдел полиции, прокуратура, Роспотребнадзор и Департамент природопользования Москвы, однако, несмотря на это, завоз мусора осуществлялся еще полгода и был остановлен лишь весной 2015-го. Люблинский районный суд обязал управу ликвидировать незаконную свалку, но полномасштабные работы по ее ликвидации так и не начались.В марте прошлого года глава управы Сергей Григорьев объяснил отсутствие работ по уборке мусора тем, что на это потребуется 300 миллионов рублей, которых у управы нет. Отвечая на вопрос о том, является ли управа Печатников банкротом, раз не может исполнить решение суда, Григорьев заявил, что "нельзя потребовать от управы построить лестницу до Луны ". К настоящему моменту никаких санкций в отношении управы, не исполняющей решение суда, не было.



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