]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
января
pda
Поиск
Архив

Раскуроченная в аварии фура перекрыла МКАД в районе 22-го километра
12 января 2017 г. | Время публикации 17:33
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей "Москва"
В связи с крупным ДТП на 22-м километре МКАД полностью перекрыты все полосы движения на внешней стороне магистрали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения. Собеседник агентства пояснил, что движение сильно затруднено на внутренней стороне от улицы Верхние поля до места аварии.

В ЦОДД рекомендуют водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля.

Источник в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший был доставлен вертолетом в одну из столичных больниц. Подробных деталей об инциденте пока нет, однако на фотографии с места происшествия видно, как раскуроченная фура лежит на боку, целиком перекрывая автотрассу.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.01.2017   19:30
8
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 19:33
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>