Раскуроченная в аварии фура перекрыла МКАД в районе 22-го километра Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



В ЦОДД рекомендуют водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля.



Источник в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший был доставлен вертолетом в одну из столичных больниц. Подробных деталей об инциденте пока нет, однако на фотографии с места происшествия видно, как раскуроченная фура лежит на боку, целиком перекрывая автотрассу.



На МКАД из-за опрокинувшегося в результате ДТП грузовика образовался заторhttps://t.co/GTdCkRCngr pic.twitter.com/eTrHsGsRw0— #говоритмосква (@govoritmsk) 12 января 2017 г. В связи с крупным ДТП на 22-м километре МКАД полностью перекрыты все полосы движения на внешней стороне магистрали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения. Собеседник агентства пояснил, что движение сильно затруднено на внутренней стороне от улицы Верхние поля до места аварии.В ЦОДД рекомендуют водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля.Источник в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший был доставлен вертолетом в одну из столичных больниц. Подробных деталей об инциденте пока нет, однако на фотографии с места происшествия видно, как раскуроченная фура лежит на боку, целиком перекрывая автотрассу.



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