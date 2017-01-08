Раскуроченная в аварии фура перекрыла МКАД в районе 22-го километра

В связи с крупным ДТП на 22-м километре МКАД полностью перекрыты все полосы движения на внешней стороне магистрали, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения. Собеседник агентства пояснил, что движение сильно затруднено на внутренней стороне от улицы Верхние поля до места аварии.
В ЦОДД рекомендуют водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля.
Источник в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший был доставлен вертолетом в одну из столичных больниц. Подробных деталей об инциденте пока нет, однако на фотографии с места происшествия видно, как раскуроченная фура лежит на боку, целиком перекрывая автотрассу.