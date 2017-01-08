Жилье на окраинах Москвы оказалось почти в два раза дороже квартир в соседних районах Подмосковья Рубрики: Недвижимость

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Сопоставимая разница в цене также наблюдается в московском районе Куркино и в подмосковных Химках: куркинское жилье оказалось дороже химкинского на 78 процентов. Эксперты отмечают, что в будущем ценовая разница между объектами вторичной недвижимости в прилегающих районах Москвы и Подмосковья будет только увеличиваться, поскольку жилой фонд в столице со временем будет реконструирован.



Однако разница в цене совсем не означает разницу в качестве. Так, большая часть жилого фонда на окраинах Москвы представлена старыми панельными домами экономкласса. На примыкающих к этим районам территориях области доминируют предложения комфорт- и бизнес-класса в монолитных домах. В них представлены квартиры большей площади и меньшей степени износа, однако это не помогает лотам соответствовать ценам жилья в Москве.



"Первостепенным фактором, повлиявшим на разницу в стоимости жилья в Москве и Подмосковье, является статус московской прописки. Ее обладатели могут рассчитывать на больший размер социальных выплат и предоставление более качественных социальных услуг в сфере образования, медицинского обслуживания и так далее. Определенное влияние может иметь и такая характеристика, как престиж конкретного района. В плане инфраструктуры находящиеся за МКАД подмосковные города развиты одинаково хорошо", - подчеркивается в исследовании. Риелторы подсчитали разницу в стоимости недвижимости на стыках Москвы и Подмосковья и пришли к выводу, что разница в цене между квартирами по разные стороны границы может достигать 83 процентов. Максимальный разброс, в частности, зафиксирован между подмосковным Красногорском, где средняя стоимость квадратного метра составляет 104,7 тысячи рублей, и столичным районом Строгино (191,3 тысячи), сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства "Инком-Недвижимость".Сопоставимая разница в цене также наблюдается в московском районе Куркино и в подмосковных Химках: куркинское жилье оказалось дороже химкинского на 78 процентов. Эксперты отмечают, что в будущем ценовая разница между объектами вторичной недвижимости в прилегающих районах Москвы и Подмосковья будет только увеличиваться, поскольку жилой фонд в столице со временем будет реконструирован.Однако разница в цене совсем не означает разницу в качестве. Так, большая часть жилого фонда на окраинах Москвы представлена старыми панельными домами экономкласса. На примыкающих к этим районам территориях области доминируют предложения комфорт- и бизнес-класса в монолитных домах. В них представлены квартиры большей площади и меньшей степени износа, однако это не помогает лотам соответствовать ценам жилья в Москве."Первостепенным фактором, повлиявшим на разницу в стоимости жилья в Москве и Подмосковье, является статус московской прописки. Ее обладатели могут рассчитывать на больший размер социальных выплат и предоставление более качественных социальных услуг в сфере образования, медицинского обслуживания и так далее. Определенное влияние может иметь и такая характеристика, как престиж конкретного района. В плане инфраструктуры находящиеся за МКАД подмосковные города развиты одинаково хорошо", - подчеркивается в исследовании.



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