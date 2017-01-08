]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
января
pda
Поиск
Архив

Жилье на окраинах Москвы оказалось почти в два раза дороже квартир в соседних районах Подмосковья
12 января 2017 г. | Время публикации 14:16
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Риелторы подсчитали разницу в стоимости недвижимости на стыках Москвы и Подмосковья и пришли к выводу, что разница в цене между квартирами по разные стороны границы может достигать 83 процентов. Максимальный разброс, в частности, зафиксирован между подмосковным Красногорском, где средняя стоимость квадратного метра составляет 104,7 тысячи рублей, и столичным районом Строгино (191,3 тысячи), сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства "Инком-Недвижимость".

Сопоставимая разница в цене также наблюдается в московском районе Куркино и в подмосковных Химках: куркинское жилье оказалось дороже химкинского на 78 процентов. Эксперты отмечают, что в будущем ценовая разница между объектами вторичной недвижимости в прилегающих районах Москвы и Подмосковья будет только увеличиваться, поскольку жилой фонд в столице со временем будет реконструирован.

Однако разница в цене совсем не означает разницу в качестве. Так, большая часть жилого фонда на окраинах Москвы представлена старыми панельными домами экономкласса. На примыкающих к этим районам территориях области доминируют предложения комфорт- и бизнес-класса в монолитных домах. В них представлены квартиры большей площади и меньшей степени износа, однако это не помогает лотам соответствовать ценам жилья в Москве.

"Первостепенным фактором, повлиявшим на разницу в стоимости жилья в Москве и Подмосковье, является статус московской прописки. Ее обладатели могут рассчитывать на больший размер социальных выплат и предоставление более качественных социальных услуг в сфере образования, медицинского обслуживания и так далее. Определенное влияние может иметь и такая характеристика, как престиж конкретного района. В плане инфраструктуры находящиеся за МКАД подмосковные города развиты одинаково хорошо", - подчеркивается в исследовании.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.01.2017   14:50
4
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 14:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>