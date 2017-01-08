На Новой Риге открылся магазин, где избранным бедным раздают "блокадные пайки" хлеба Рубрики: Общество

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Получить подаяние сможет не каждый. Хлеба не дадут, "если от вас пахнет табачищем", "если баба пришла накрашена, как шмара", а также "пьяной сволочи" и "лицам пидерестичного вида" (орфография сохранена). Хлеб, по словам предпринимателя, разбирается очень быстро, покупатели звонят с утра и просят отложить для них буханку на вечер.



Хлеб в магазинах Стерлигова стоит 550 рублей, литр молока – 500 рублей. Высокую цену на молоко бизнесмен объясняет тем, что в нем нет "крови коров", так как в хозяйстве Стерлигова животных доят вручную, а не доильными аппаратами. "Корова не человек и не может закричать, чтоб доярки вырубали аппарат, как только все молоко высосано. Аппарат сосет вымя вхолостую, отсюда и кровь", – заявил предприниматель.



Герман Стерлигов известен своими экстравагантными проектами и одиозными высказываниями. Осенью 2015 года он предложил мэру Москвы разрешить



Скандально известный "православный" предприниматель Герман Стерлигов открыл на Новорижском шоссе магазин с натуральными товарами, где неимущим обещают бесплатно раздавать по 250 граммов хлеба – "размер блокадной ленинградской пайки". "У кого тогда была такая пайка, не умер никто", – написал бизнесмен в своем Facebook ().Получить подаяние сможет не каждый. Хлеба не дадут, "если от вас пахнет табачищем", "если баба пришла накрашена, как шмара", а также "пьяной сволочи" и "лицам пидерестичного вида" (). Хлеб, по словам предпринимателя, разбирается очень быстро, покупатели звонят с утра и просят отложить для них буханку на вечер.Хлеб в магазинах Стерлигова стоит 550 рублей, литр молока – 500 рублей. Высокую цену на молоко бизнесмен объясняет тем, что в нем нет "крови коров", так как в хозяйстве Стерлигова животных доят вручную, а не доильными аппаратами. "Корова не человек и не может закричать, чтоб доярки вырубали аппарат, как только все молоко высосано. Аппарат сосет вымя вхолостую, отсюда и кровь", – заявил предприниматель.Герман Стерлигов известен своими экстравагантными проектами и одиозными высказываниями. Осенью 2015 года он предложил мэру Москвы разрешить езду на лошадях по велосипедным дорожкам , пообещав бесплатно убирать навоз с улиц и вывозить его на подмосковные поля для удобрения. Тем же способом – ездой на лошадях вместо автомобилей – Стерлигов советовал бороться с транспортной ситуацией в столице.



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