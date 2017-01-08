Синоптики обещают в выходные плюсовую температуру и мокрый снег Рубрики: Погода

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Самым теплым днем недели станет воскресенье: ночью температура будет колебаться в районе минус 1-3 градусов (по области от нуля до минус 5), а днем уже ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса (по области от минус 4 до плюс 1). Более теплая, чем обычно, погода обусловлена тем, что воздушные массы будут приходить с запада и юго-запада. Это, впрочем, уже принесло в регион снегопады и сильный ветер.



С понедельника в связи с антициклоном из северо-восточной Атлантики температура начнет постепенно понижаться. В течение суток ожидается минус 1-6 градусов. Во вторник снег уже будет небольшим, ночью температура понизится до минус 4-9 градусов, днем прогнозируется минус 2-7. Потепление вплоть до положительной температуры ожидается в московском регионе на этой неделе, сообщает Гидрометцентр РФ . Средняя температура предстоящей пятидневки, по данным синоптиков, превысит норму на 7 градусов.Самым теплым днем недели станет воскресенье: ночью температура будет колебаться в районе минус 1-3 градусов (по области от нуля до минус 5), а днем уже ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса (по области от минус 4 до плюс 1). Более теплая, чем обычно, погода обусловлена тем, что воздушные массы будут приходить с запада и юго-запада. Это, впрочем, уже принесло в регион снегопады и сильный ветер.С понедельника в связи с антициклоном из северо-восточной Атлантики температура начнет постепенно понижаться. В течение суток ожидается минус 1-6 градусов. Во вторник снег уже будет небольшим, ночью температура понизится до минус 4-9 градусов, днем прогнозируется минус 2-7.



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