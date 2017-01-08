В Воронцовском парке при появлении платной горки внезапно закрыли все бесплатные

Посетители Воронцовского парка на западе Москвы пожаловались, что с появлением деревянной платной горки для катания на тюбингах все бесплатные горки в праздники неожиданно оградили железной сеткой. Об этом пишет Metro
. Полчаса проката "ватрушки" на платной горке стоят 200 рублей.
В пресс-службе Воронцовского парка объяснили, что деревянную "Чудо-горку" с тюбингами построила подрядная организация, которая имеет право сделать вход платным. Старые же горки перекрыли из-за того, что они выходят на пруд и представляют опасность для катающихся детей. В качестве бесплатной альтернативы пресс-служба посоветовала кататься на горке высотой всего в метр.
В Мосгорпарке изданию сообщили, что горку на пруду закрывали лишь временно из-за подтопившей лед течи, и откроют в ближайшее время. "Однако в целях обеспечения безопасности выставленные на склоне горки ограждения будут частично оставлены", – заявили в учреждении.