В Воронцовском парке при появлении платной горки внезапно закрыли все бесплатные Развлечения Рубрики: Городская инфраструктура

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В пресс-службе Воронцовского парка объяснили, что деревянную "Чудо-горку" с тюбингами построила подрядная организация, которая имеет право сделать вход платным. Старые же горки перекрыли из-за того, что они выходят на пруд и представляют опасность для катающихся детей. В качестве бесплатной альтернативы пресс-служба посоветовала кататься на горке высотой всего в метр.



В Мосгорпарке изданию сообщили, что горку на пруду закрывали лишь временно из-за подтопившей лед течи, и откроют в ближайшее время. "Однако в целях обеспечения безопасности выставленные на склоне горки ограждения будут частично оставлены", – заявили в учреждении.



Посетители Воронцовского парка на западе Москвы пожаловались, что с появлением деревянной платной горки для катания на тюбингах все бесплатные горки в праздники неожиданно оградили железной сеткой. Об этом пишет Metro . Полчаса проката "ватрушки" на платной горке стоят 200 рублей.В пресс-службе Воронцовского парка объяснили, что деревянную "Чудо-горку" с тюбингами построила подрядная организация, которая имеет право сделать вход платным. Старые же горки перекрыли из-за того, что они выходят на пруд и представляют опасность для катающихся детей. В качестве бесплатной альтернативы пресс-служба посоветовала кататься на горке высотой всего в метр.В Мосгорпарке изданию сообщили, что горку на пруду закрывали лишь временно из-за подтопившей лед течи, и откроют в ближайшее время. "Однако в целях обеспечения безопасности выставленные на склоне горки ограждения будут частично оставлены", – заявили в учреждении.



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