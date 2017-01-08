]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
января
pda
Поиск
Архив

В Воронцовском парке при появлении платной горки внезапно закрыли все бесплатные
12 января 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Moscow-Live.ru
Посетители Воронцовского парка на западе Москвы пожаловались, что с появлением деревянной платной горки для катания на тюбингах все бесплатные горки в праздники неожиданно оградили железной сеткой. Об этом пишет Metro. Полчаса проката "ватрушки" на платной горке стоят 200 рублей.

В пресс-службе Воронцовского парка объяснили, что деревянную "Чудо-горку" с тюбингами построила подрядная организация, которая имеет право сделать вход платным. Старые же горки перекрыли из-за того, что они выходят на пруд и представляют опасность для катающихся детей. В качестве бесплатной альтернативы пресс-служба посоветовала кататься на горке высотой всего в метр.

В Мосгорпарке изданию сообщили, что горку на пруду закрывали лишь временно из-за подтопившей лед течи, и откроют в ближайшее время. "Однако в целях обеспечения безопасности выставленные на склоне горки ограждения будут частично оставлены", – заявили в учреждении.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти Химок похвастались "дешевым" отдыхом за 700 рублей на бесплатном пляже
10 июня 2016 г.
Власти Химок похвастались "дешевым" отдыхом за 700 рублей на бесплатном пляже
Благоустроенный на бюджетные деньги пляж в Химках после завершения работ достался частной компании. Ее усилиями любимое место отдыха горожан превратилось в полупустынный берег с пугающими ценниками.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.01.2017   9:22
5
05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 09:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>