Более 2 тысяч жителей Красногорска остались без отопления после очередной аварии

Около 2,4 тысячи жителей подмосковного Красногорска остались без отопления из-за технического сбоя на теплотрассе. В результате аварии, которая произошла около 13:00, обогрева нет в 24 домах, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС. Вернуть тепло замерзающим людям обещают к 23:00.
Отметим, что ранее в четверг СМИ сообщали об аварии на трубопроводе диаметром 500 миллиметров, в результате которой без тепла остались 15 тысяч человек. В региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства на это заявили
, что "температурные режимы в квартирах и на сетях не снижались и находятся в норме", а "циркуляция теплоносителя не прерывалась".
Проблемы с подачей тепла в жилые дома в Красногорске наблюдаются уже не первый день. Ранее на этой неделе во время сильных морозов без теплоснабжения остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, а в городе вводился режим чрезвычайной ситуации. Местные власти обещали оперативно восстановить работу котельной, но в конечном счете сотням людей пришлось ночевать без обогрева при -30 градусах за окном
.