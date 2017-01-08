Более 2 тысяч жителей Красногорска остались без отопления после очередной аварии

9 января 2017 г. Жители 15 жилых домов в Красногорске вторые сутки остаются без отопления

Местные власти обвиняют в происходящем управляющую компанию, которая "совершила преступление" - спустила теплоноситель в домах после аварии. К делу подключена прокуратура. Вернуть тепло в дома обещают в течение пары часов.