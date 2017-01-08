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Более 2 тысяч жителей Красногорска остались без отопления после очередной аварии
12 января 2017 г. | Время публикации 18:59
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Около 2,4 тысячи жителей подмосковного Красногорска остались без отопления из-за технического сбоя на теплотрассе. В результате аварии, которая произошла около 13:00, обогрева нет в 24 домах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС. Вернуть тепло замерзающим людям обещают к 23:00.

Отметим, что ранее в четверг СМИ сообщали об аварии на трубопроводе диаметром 500 миллиметров, в результате которой без тепла остались 15 тысяч человек. В региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства на это заявили, что "температурные режимы в квартирах и на сетях не снижались и находятся в норме", а "циркуляция теплоносителя не прерывалась".

Проблемы с подачей тепла в жилые дома в Красногорске наблюдаются уже не первый день. Ранее на этой неделе во время сильных морозов без теплоснабжения остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, а в городе вводился режим чрезвычайной ситуации. Местные власти обещали оперативно восстановить работу котельной, но в конечном счете сотням людей пришлось ночевать без обогрева при -30 градусах за окном.
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