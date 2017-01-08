Уменьшенные дорожные знаки появятся на пяти столичных улицах в конце января Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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Решение об эксперименте было принято по итогам исследования видимости дорожных знаков, которое ЦОДД совместно с институтом МАДИ провел в 2014–2015 годах. По словам чиновников, уменьшенные дорожные знаки будут обходиться дешевле, лучше впишутся в городскую архитектуру и доставят меньше неудобств пешеходам, поскольку будут устанавливаться выше и ближе к проезжей части. Между тем на московских улицах продолжают появляться К концу января на пяти улицах установят уменьшенные дорожные знаки "Остановка запрещена", "Платные услуги" и "Парковка", а их число сократится вдвое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения". Размер знаков "Остановка запрещена", "Платные услуги" и "Парковка" уменьшат в полтора раза, а их число сократится почти вдвое. Знаки "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов" совместят в себе дорожный знак "Парковка" с табличкой "Платные услуги". По результатам пилотного проекта на этих пяти улицах будет принято решение об установке таких знаков по всему городу.Решение об эксперименте было принято по итогам исследования видимости дорожных знаков, которое ЦОДД совместно с институтом МАДИ провел в 2014–2015 годах. По словам чиновников, уменьшенные дорожные знаки будут обходиться дешевле, лучше впишутся в городскую архитектуру и доставят меньше неудобств пешеходам, поскольку будут устанавливаться выше и ближе к проезжей части. Между тем на московских улицах продолжают появляться дорожные знаки-"невидимки" , установленные с нарушением ГОСТов и становящиеся причиной ДТП. При этом водителю, попавшему в ДТП, будет непросто доказать свою невиновность, поскольку ПДД предписывают руководствоваться разметкой или принципом "не знаешь как - пропусти".



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