Московский зоопарк запустит экологические туры по региону

Московский зоопарк и департамент культуры города планируют создать экологические маршруты для туристов. Как сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы, туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. В зоопитомнике, закрытом для частных посещений, обитают редкие и исчезающие виды животных, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард, белоплечий орлан, стерх и многие другие.
Создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России. Туры будут ориентированы на разные социальные группы и будут отличаться доступными ценами, их состав будет объявлен в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма. "Это может быть и познавательный отдых для всей семьи на выходных или каникулах, и учебная поездка для школьных классов, и ознакомительное путешествие для иностранных туристов", - пояснила руководитель столичного зоопарка Светлана Акулова. Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка в Новой Москве планируется открыть филиал московского зоопарка с элементами сафари-парка
: за основу концепции взят опыт лучших зоопарков мира, расположенных в Европе и Юго-Восточной Азии.