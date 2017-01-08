Московский зоопарк запустит экологические туры по региону Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России. Туры будут ориентированы на разные социальные группы и будут отличаться доступными ценами, их состав будет объявлен в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма. "Это может быть и познавательный отдых для всей семьи на выходных или каникулах, и учебная поездка для школьных классов, и ознакомительное путешествие для иностранных туристов", - пояснила руководитель столичного зоопарка Светлана Акулова. Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка в Новой Москве планируется открыть филиал московского зоопарка с элементами



Московский зоопарк и департамент культуры города планируют создать экологические маршруты для туристов. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. В зоопитомнике, закрытом для частных посещений, обитают редкие и исчезающие виды животных, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард, белоплечий орлан, стерх и многие другие.Создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России. Туры будут ориентированы на разные социальные группы и будут отличаться доступными ценами, их состав будет объявлен в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма. "Это может быть и познавательный отдых для всей семьи на выходных или каникулах, и учебная поездка для школьных классов, и ознакомительное путешествие для иностранных туристов", - пояснила руководитель столичного зоопарка Светлана Акулова. Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка в Новой Москве планируется открыть филиал московского зоопарка с элементами сафари-парка : за основу концепции взят опыт лучших зоопарков мира, расположенных в Европе и Юго-Восточной Азии.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 декабря 2016 г. В Новой Москве собрались открыть сафари-парк

Городские власти обсуждают со столичным зоопарком идею создания в Новой Москве его филиала с элементами сафари-парка. В ближайшее время концепция будет представлена на утверждение Собянину.

