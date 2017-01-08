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Московский зоопарк запустит экологические туры по региону
12 января 2017 г. | Время публикации 09:34 | Последние изменения 10:17
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московский зоопарк и департамент культуры города планируют создать экологические маршруты для туристов. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. В зоопитомнике, закрытом для частных посещений, обитают редкие и исчезающие виды животных, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард, белоплечий орлан, стерх и многие другие.

Создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России. Туры будут ориентированы на разные социальные группы и будут отличаться доступными ценами, их состав будет объявлен в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма. "Это может быть и познавательный отдых для всей семьи на выходных или каникулах, и учебная поездка для школьных классов, и ознакомительное путешествие для иностранных туристов", - пояснила руководитель столичного зоопарка Светлана Акулова. Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка в Новой Москве планируется открыть филиал московского зоопарка с элементами сафари-парка: за основу концепции взят опыт лучших зоопарков мира, расположенных в Европе и Юго-Восточной Азии.

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