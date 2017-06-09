МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе с ветром до 18 метров в секунду Рубрики: Погода

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"При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей. При граде возможны повреждения кровель и остекления жилых и не жилых зданий", - отметили в ведомстве. Жителям рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителям парковать автомобили подальше от деревьев.



Завтра, согласно данным В ближайшие два часа с сохранением на вечер 12 июня, а также ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Соответствующее предупреждение сделало сегодня столичное управление МЧС."При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей. При граде возможны повреждения кровель и остекления жилых и не жилых зданий", - отметили в ведомстве. Жителям рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителям парковать автомобили подальше от деревьев.Завтра, согласно данным Гидрометцентра России , в московском регионе ожидается облачная погода, дождь, гроза. Температура в ночные часы составит 14-16 градусов выше нуля (по области 12-17), днем воздух прогреется до плюс 17-19 (по области 17-22). Ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, но возможны порывы до 12-17 метров в секунду.



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