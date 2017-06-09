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В столице со вторника начнется очередное похолодание
12 июня 2017 г. | Время публикации 12:09
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Во вторник, 13 июня, погода в Москве резко ухудшится после того, как днем по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт. Над городом установится плотная облачность с редкими прояснениями, синоптики также обещают кратковременные дожди, местами грозы, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

Температура завтра ночью будет держаться на уровне 12-14 градусов тепла, а днем будет не теплее плюс 16-18 градусов. В середине недели еще немного похолодает, ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 7-12, днем около 15-17 выше нуля. В четверг похолодание продолжит усиливаться: ночью 6-8 градусов, днем от 14 до 16.

Возвращение лета метеорологи обещают в пятницу, когда в столицу придет антициклон. 16 июня температура в дневные часы достигнет 18-20 градусов тепла, а в выходные днем воздух будет прогреваться до плюс 19-24 градусов. Осадков синоптики не ожидают.
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