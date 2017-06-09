Организаторы "Времен и эпох" призвали участников антикоррупционных "гуляний" не превращать фестиваль в митинг

12 июня 2017 г. Активисты движения против реновации отказались идти с Навальным на Тверскую и соберутся на проспекте Сахарова

Противники сноса собирались принять участие в согласованном с властями антикоррупционном митинге. Однако Навальный накануне объявил о резкой смене планов, призвав сторонников на "гуляния" по Тверской.