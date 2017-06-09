В Красногорске земли мемориала в память погибших в годы войны забетонировали под парковку для коммерческой клиники Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Мемориал состоит из памятника и прилегающих к нему благоустроенных территорий, которые официально закреплены за мемориалом по кадастровому плану. Местные жители, возмущенные "варварской" стройкой, направили письменные возражения в администрацию городского округа Красногорск, однако ответа сельчане так и не получили.



Как отмечают журналисты, общественные слушания по проекту этой клиники были сорваны чиновниками, "чтобы весь подобный беспредел в итоге был узаконен и запротоколирован, мол, сами так решили, уважаемые жители деревни Гольево". Сейчас госпиталь уже открыт, и припарковавшим свои автомобили на месте мемориала пациентам предлагаются различные платные услуги. В деревне Гольево в подмосковном Красногорске в непосредственной близости от мемориала, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны, ведется строительство коммерческого госпиталя, которому заказчики присвоили название "Красная звезда". Недавно рабочие разломали забор мемориала, а затем залили значительную часть его территории бетоном - там теперь располагаются места для парковки персонала и пациентов клиники, сообщает агентство "Правда Студия" Мемориал состоит из памятника и прилегающих к нему благоустроенных территорий, которые официально закреплены за мемориалом по кадастровому плану. Местные жители, возмущенные "варварской" стройкой, направили письменные возражения в администрацию городского округа Красногорск, однако ответа сельчане так и не получили.Как отмечают журналисты, общественные слушания по проекту этой клиники были сорваны чиновниками, "чтобы весь подобный беспредел в итоге был узаконен и запротоколирован, мол, сами так решили, уважаемые жители деревни Гольево". Сейчас госпиталь уже открыт, и припарковавшим свои автомобили на месте мемориала пациентам предлагаются различные платные услуги.



Предыдущая статья | Следующая статья

