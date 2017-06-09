Протестные акции 12 июня в Москве (ХРОНИКА)

Несогласованная с властями антикоррупционная акция на Тверской улице, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, началась с задержаний. По данным СМИ, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандировали лозунги и не держали плакаты. Между тем на проспекте Академика Сахарова, где оппозиция изначально намеревалась провести свой митинг, собрались противники законопроекта о реновации.
Антикоррупционные "гуляния" стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако спустя некоторое время атмосфера на Тверской резко изменилась: на улице появилось множество людей, выкрикивающих оппозиционные лозунги. Активисты прямо на улице начали рисовать провокационные плакаты. К месту подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка.15:38
15:34
На проспекте Академика Сахарова, где изначально должен был пройти антикоррупционный митинг, полиция насчитала около 1000 человек, сообщается
на сайте столичного управления МВД.15:29
15:27
Корреспондент телеканала "Дождь"
сообщил, что в толпе на Тверской распылили газ, "у многих людей красные глаза". Два дня назад московская полиция объявила, что якобы получила сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить на антикоррупционном митинге газ из баллончиков. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков прокомментировал
: "Читайте новости правильно: мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".15:23
Противники реновации, собравшиеся на проспекте Академика Сахарова, примерно в 15:00 начали расходиться, пишет
муниципальный депутат Елена Русакова. До 16:00 там будет продолжаться сбор подписей за отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Выступающие против сноса домов активисты считают, что неразбериха, устроенная в последний момент Навальным, сыграла с митингом злую шутку: люди разделились между двумя мероприятиями, многие и вовсе решили не приходить.15:18
Число задержанных, согласно информации "ОВД-Инфо", уже превысило 120 человек.15:17
"Московский активист" пишет, что на Тверской улице не работает мобильный интернет. "То ли глушат, то ли переполнена сеть", - сообщается на странице движения в Facebook
.15:14
15:02
В полиции объявили, что праздника
на Тверской больше не будет.
14:55
По данным портала "ОВД-Инфо"
, к настоящему моменту число задержанных в Москве достигло 97 человек. В других СМИ приводят более скромные цифры. Так, РБК
передает о шести задержанных на Тверской. Московский штаб Навального, в свою очередь, сообщает о 17 задержанных.
В преддверии "гуляний" оппозиции в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудниками полиции был задержан
организатор акции Алексей Навальный. Об этом сообщила его супруга Юлия. По ее словам, политик попросил передать, что планы по митингу на Тверской улице не меняются.Накануне протеста
Оппозиционер Алексей Навальный вечером 11 июня объявил
о переносе антикоррупционного митинга в Москве с площади Академика Сахарова на Тверскую улицу. Решение о переносе политик объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля.
Перенос акции не был согласован с властями. В предыдущий раз проведение несанкционированного митинга в Москве обернулось задержанием более тысячи человек.
Напомним, заявку на проведение 12 июня антикоррупционной акции Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передал в правительство Москвы в конце мая. Организаторы планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду численностью до 15 тысяч человек. 7 июня власти Москвы согласовали уличную акцию оппозиции против коррупции "Требуем ответов", но на проспекте Академика Сахарова. Заявители шествия и митинга согласились с предложением мэрии.
Предыдущая акция Навального против коррупции в высших эшелонах власти состоялась 26 марта. Поводом для нее стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева "Он вам не Димон"
.