В центре Москвы произошел пожар в подвале ресторана Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, площадь пожара составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарных здание ресторана самостоятельно покинули 15 человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать возгорание.



В то же время источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадал один человек. Его осматривают сотрудники скорой помощи. В воскресенье днем в подвале ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Никитском бульваре, произошел пожар, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.По словам собеседника агентства, площадь пожара составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарных здание ресторана самостоятельно покинули 15 человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать возгорание.В то же время источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадал один человек. Его осматривают сотрудники скорой помощи.



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