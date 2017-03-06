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В Подмосковье изменится расписание пригородных поездов
12 марта 2017 г. | Время публикации 15:10 | Последние изменения 15:37
Рубрики: Общественный транспорт  
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С 26 марта в московском регионе изменится расписание пригородных поездов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Центральной пригородной пассажирской компании".

Как отмечается, перемены затронут как периоды курсирования, так и маршруты следования части поездов. В московском транспортном узле появятся дополнительные 15 поездов. С изменениями в расписании можно будет ознакомиться на сайте ОАО "Центральная ППК", а о внеплановых перестановках в графике компания будет оповещать пассажиров в мессенджере Telegram.
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