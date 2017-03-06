В Подмосковье изменится расписание пригородных поездов

С 26 марта в московском регионе изменится расписание пригородных поездов, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу "Центральной пригородной пассажирской компании".
Как отмечается, перемены затронут как периоды курсирования, так и маршруты следования части поездов. В московском транспортном узле появятся дополнительные 15 поездов. С изменениями в расписании можно будет ознакомиться на сайте
ОАО "Центральная ППК", а о внеплановых перестановках в графике компания будет оповещать пассажиров в мессенджере Telegram.