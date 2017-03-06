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Водитель устроил несколько ДТП на западе Москвы, пытаясь скрыться от полиции
12 марта 2017 г. | Время публикации 11:09
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Водитель Toyota Camry устроил несколько дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться от полиции, которая преследовала его за проезд на красный свет, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Как отмечается, сотрудники автопатруля ОМВД по району Ново-Переделкино накануне вечером заметили иномарку, проехавшую на запрещающий сигнал светофора на пересечении улицы Скульптора Мухиной и улицы Федосьино. На неоднократные требования правоохранителей водитель не реагировал и попытался скрыться, спровоцировав при этом нескольких небольших аварий.

Москвича остановили на территории аэропорта Внуково. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На него составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Кроме того, материалы по факту произошедшего направлены в следственные органы.
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