Водитель устроил несколько ДТП на западе Москвы, пытаясь скрыться от полиции Рубрики: Автотранспорт

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Как отмечается, сотрудники автопатруля ОМВД по району Ново-Переделкино накануне вечером заметили иномарку, проехавшую на запрещающий сигнал светофора на пересечении улицы Скульптора Мухиной и улицы Федосьино. На неоднократные требования правоохранителей водитель не реагировал и попытался скрыться, спровоцировав при этом нескольких небольших аварий.



Москвича остановили на территории аэропорта Внуково. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На него составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Кроме того, материалы по факту произошедшего направлены в следственные органы. Водитель Toyota Camry устроил несколько дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться от полиции, которая преследовала его за проезд на красный свет, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.Как отмечается, сотрудники автопатруля ОМВД по району Ново-Переделкино накануне вечером заметили иномарку, проехавшую на запрещающий сигнал светофора на пересечении улицы Скульптора Мухиной и улицы Федосьино. На неоднократные требования правоохранителей водитель не реагировал и попытался скрыться, спровоцировав при этом нескольких небольших аварий.Москвича остановили на территории аэропорта Внуково. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На него составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Кроме того, материалы по факту произошедшего направлены в следственные органы.



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