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Мосэнергосбыт обанкротил москвича за неоплату услуг в несуществующем доме
12 марта 2017 г. | Время публикации 12:01
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Мосэнергосбыт через суд взыскал с фотографа Антона Белицкого задолженность по коммунальным услугам по дому, который был снесен еще в 2001 году. В результате наложенных судом арестов у Белицкого оказались обнулены все вклады, включая сбережения для детей, а на банковских картах образовалась задолженность. Об этом фотограф рассказал на своей странице в Facebook.

"Суть дела такова: в 2001 году трехэтажку в которой мы все жили на Отрадном проезде снесли, а нас переселили на Отрадную улицу. Но что-то пошло не так и Мосэнергосбыт об этом не знал. В 2004 году по старому адресу построили новый многоэтажный дом и Мосэнергосбыт начал считать, что мы теперь их должники", - объяснил Белицкий. Уведомления о задолженности, которые отправлял Мосэнергосбыт по старому адресу, никто не получил, и тогда коммунальщики отправились в суд, легко добившись решения в свою пользу.

В Мосэнергосбыте заявили, что если Белицкий с чем-то не согласен, то вправе обжаловать решение в установленном порядке. "Мне вот теперь очень интересно, а что по их мнению я должен содержать семью из двух детей и жены в декрете, которая не получает деньги, когда мои гонорары будут переводиться на карты с задолженностью, а вместо того, чтобы работать - я буду ходить по судам", - констатировал фотограф.
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