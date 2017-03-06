Власти Москвы обеспокоились темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press Департамент спорта и туризма Москвы обеспокоен темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу, который состоится предстоящим летом. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замруководителя Москомспорта Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.



"Нас беспокоят продажи билетов, которые идут на Кубок конфедераций. Матчи будут проходить уже летом, а скорости продаж оставляют желать лучшего", - отметил Горяинов. По его мнению, сложившаяся ситуация связана с ограничениями со стороны FIFA: в одни руки на игры Кубка конфедераций продаются не более шести билетов.



Он также заявил, что властям необходимо не только обеспечить безопасность на стадионах во время проведения турнира, но и сделать так, чтобы люди знали, что им ничего не угрожает. Для этого он предлагает использовать средства массовой информации.



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