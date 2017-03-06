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Участники митинга зоозащитников в "Сокольниках" устроили массовую потасовку
12 марта 2017 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Животные, Общество  
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Moscow-Live.ru
На митинге зоозащитников в столичном парке "Сокольники" в воскресенье днем произошла потасовка. Как рассказала "Интерфаксу" организатор мероприятия, руководитель объединения "Зооправо" Анастасия Федюнина, конфликт возник из-за того, что на митинге неожиданно появились представители организации, предлагающей законодательно разрешить эвтаназию для животных, которых в течение длительного времени не забрали из приюта.

Заявления сторонников эвтаназии возмутили участников митинга, что привело к стычке. По словам Федюниной, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Двух активистов отвели в сторону для дачи объяснений. На этом инцидент себя исчерпал, добавила собеседница агентства.
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